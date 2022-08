Stella z Zalo Kralj in Gašperjem Šantlom o toksičnih zvezah

"Zveze so super, tudi veliko različnih seveda obstaja in zadeva lahko traja eno noč ali vse življenje ... no in vse vmes. Sto ljúdi, sto čúdi se temu reče. Ampak problem je, da v zvezi ni samo en in hitro lahko pride do nesoglasij, če se ne znamo pogovarjati. Sama vedno pravim, da moraš najprej pri sebi ugotoviti, kaj želiš, povedati to na glas in nato najti nekoga, ki si želi isto. Komunikacija, ljudje! Drugače nastane zmazek."

Poletna elektro pop skladba je nastala v sodelovanju s CHRNS-jem oz. Urbanom Kraljem, vokale pa je posnela skupaj z Zalo Kralj in Gašperjem Šantlom. Stella se s skladbo za nekaj časa poslavlja, saj v teh dneh pridno pakira za svoj študijski odhod v tujino. "To je moja poslovilna pesem, saj čez en mesec šibam za eno leto študirat na Japonsko, a bom vseeno tudi takrat izdajala še naprej, čeprav fizično ne bom v Sloveniji. Me prav zanima, kakšen učinek bo novo okolje imelo tudi na moje ustvarjanje," je ob tem priznala Štajerka.