Steven Tyler ima poleg težav z glasilkami poškodovano tudi grlo

Skupina Aerosmith je na družbnih omrežjih sporočila, da je preostanek njihove poslovilne turneje prestavljen na leto 2024, saj ima Steven Tyler poleg težav z glasilkami poškodovano tudi grlo. Skupina je pred dvema tednoma objavila, da je pevec utrpel poškodbo glasilk, zaradi česar so že prestavili šest koncertov, ki so bili predvideni za september.

Aerosmith so prekinili svojo poslovilno turnejo, saj je Steven Tyler utrpel dodatno poškodbo. Rock legende so na Instagramu sporočile, da bodo preoste koncerte njihove poslovilne turneje preložili na leto 2024, pri čemer so kot razlog navedli okrevanje frontmana Tylerja, ki ima poleg težav z glasilkami poškodovano tudi grlo, utrpel naj bi celo zlom, ki je pogosto posledica prometnih nesreč. Kako je do poškodbe prišlo, skupina in pevec niso razkrili.

icon-expand Steven Tyler se znova spopada z zdravstvenimi težavami. FOTO: Profimedia

Skupina, ki trenutno vključuje postavo prvotnih članov Brada Whitforda, Joeja Perryja, Toma Hamiltona in Tylerja ter novega bobnarja Johna Douglasa, je spregovorila o pevčevem stanju v objavi, namenjeni njihovim oboževalcem. "Na žalost je Stevenova vokalna poškodba resnejša, kot se je sprva mislilo," so zapisali in dodali: "Njegov zdravnik je potrdil, da ima poleg težav z glasilkami poškodovano grlo, kar zahteva nadaljnje zdravljenje."

"Ima najboljšo zdravstveno oskrbo, ki skrbi za njegovo hitro okrevanje, a glede na naravo poškodbe, je potrpljenje osrednjega pomena," so še zapisali. Izjavo je delil tudi Tyler, ki ima zaradi spremembe načrtov skupine in predskupine The Black Crowes zlomljeno srce. "Moje srce je zlomljeno, ker ne morem biti na odru z mojimi brati Aerosmith in neverjetnimi The Black Crowes, da bi skupaj zažigali pred oboževalci v svetu. Obljubim, da se bomo vrnili takoj, ko bo to mogoče!" Skupina je pojasnila, da bodo vsi koncerti njihove poslovilne turneje, znane kot Peace Out, prestavljeni na leto 2024, novi datumi pa bodo objavljeni v bližnji prihodnosti. Za tiste, ki se ne bodo mogli udeležiti koncertov, bo možno povračilo denarja.