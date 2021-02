Stevie Wonder dobitnik nagrade fundacije Wolf za glasbo

Stevie Wonder pa nagrado prejme za svoj "izjemen prispevek h glasbi in družbi, s katerim je obogatil življenje generacij ljubiteljev glasbe", so zapisali v podporo letošnji odločitvi. Glasbenik, ki je prejel več kot dva ducata grammyjev, je v svoji dolgi karieri – kot otrok je začel nastopati kot Little Stevie Wonder – ustvaril številne uspešnice. Mednje štejejo You Are the Sunshine of My Life, Superstition, I Just Called to Say I Love You in Living for the City.