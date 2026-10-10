Stevie Wonder objavil štiri nove pesmi

Pesmi It's Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun In Late December in I'm Into Livin' niso dodali na album Songs in the Key of Life , so pa bile del tega, kar je čutil in odkrival med njegovim ustvarjanjem, je povedal Stevie Wonder .

Stevie Wonder je izdel štiri pesmi, ki so nastale pred 50 leti.

"Popeljejo me nazaj v tisti čas mojega življenja in zdaj lahko postanejo del tvojega," je dodal. Album Songs in the Key of Life je prvotno izšel 28. septembra 1976 in je ameriškemu glasbeniku prinesel nagrado grammy.

Nove pesmi bo po pričakovanjih izvedel med svojo letošnjo turnejo, ki jo bo 13. oktobra začel po Evropi, v drugi polovici novembra pa se bo nato vrnil v ZDA.