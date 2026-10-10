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Glasba

Stevie Wonder objavil štiri nove pesmi

Toronto, 10. 10. 2026 15.16 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Stevie Wonder

Stevie Wonder je pobrskal po svojem arhivu in objavil štiri pesmi, ki so nastale pred 50 leti, a niso bile nikoli izdane. Pesmi so nastale na snemanju njegovega albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976. Novo izdane pesmi so izšle pri založbi Universal Music Canada konec septembra, le nekaj dni pred začetkom turneje, ki jo je posvetil albumu.

Pesmi It's Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun In Late December in I'm Into Livin' niso dodali na album Songs in the Key of Life, so pa bile del tega, kar je čutil in odkrival med njegovim ustvarjanjem, je povedal Stevie Wonder.

Stevie Wonder je izdel štiri pesmi, ki so nastale pred 50 leti.
Stevie Wonder je izdel štiri pesmi, ki so nastale pred 50 leti.
FOTO: Profimedia

"Popeljejo me nazaj v tisti čas mojega življenja in zdaj lahko postanejo del tvojega," je dodal. Album Songs in the Key of Life je prvotno izšel 28. septembra 1976 in je ameriškemu glasbeniku prinesel nagrado grammy.

Nove pesmi bo po pričakovanjih izvedel med svojo letošnjo turnejo, ki jo bo 13. oktobra začel po Evropi, v drugi polovici novembra pa se bo nato vrnil v ZDA.

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