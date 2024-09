Stevie Wonder tik pred predsedniškimi volitvami v ZDA na glasbeno turnejo

Turneja z naslovom Sing Your Song! As We Fix Our Nation's Broken Heart obsega deset nastopov v osmih zveznih državah ZDA, vključno s politično vročimi t. i. swing states, zveznimi državami, ki niso jasno naklonjene eni stranki, kot so Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia in Severna Karolina.

25-kratni dobitnik grammyja in avtor prelomnih albumov v 70. letih prejšnjega stoletja, kot sta Innervisions in Songs In The Key Of Life, je pred kratkim po mnogih letih objavil svojo prvo novo pesem z naslovom Can We Fix Our Nation's Broken Heart, v kateri poziva k enotnosti.