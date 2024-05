Sting: Bog vas blagoslovi, še se bomo videli!

OGLAS

Kot je v novem tisočletju postalo že navada, da v naše kraje zaide Sting, se velja spomniti, da je leta 2000 nastopil v Hali Tivoli, leta 2011 in 2019 pa v Stožicah, kjer je torej že reden gost, saj se je po slabih petih letih na isto prizorišče vnovič vrnil. Gordon Sumner, ki bo v začetku oktobra napolnil že 73 let, je tokrat nastopil v triu, t. i. različici Sting 3.0, v kateri mu družbo na kitari dela prekaljeni Dominic Miller, na bobnih pa turnejski bobnar zasedbe Mumford & Sons, Chris Maas.

Dame in gospodje, 72-letni Gordon Sumner, bolje poznan kot Sting, s postavo, ob kateri se mu lahko njegovi sodobniki in tudi tisti, desetletja mlajši, samo klanjajo.

Omenjeni trije so točno ob 20.45 stopili na oder in večer najprej popeljali v čase zasedbe The Police, s trisom skladb Voices Inside My Head, Synchronicity II in Message in a Bottle. Sledila sta njegova aduta If I Ever Lose My Faith in You ter Fields of Gold.

Trio Sting 3.0, v kateri mu družbo delata Dominic Miller na kitari in Chris Maas na bobnih.

"Dobra večer, Lubiana, smo v redu?" je v napol polomljeni slovenščini lepo napolnjene Stožice pozdravil pevec, ki za svoja leta ohranja vrhunsko (tantrično?) telesno formo. O tem pričajo njegove mišičaste roke in torzo, njegov glas, "mišica, ki je ne gre zanemarjati", kot nam je nekoč zaupal, pa brez težav zadane vse visoke tone ter zveni naravnost fantastično in hkrati prepričljivo lahkotno. To lahko pomeni samo eno, da Sting svoje glasbeno poslanstvo jemlje zelo resno in da tudi pevsko kondicijo ohranja v vrhunski formi, da so interpretacije pesmi zares prepričljive in hkrati pravi užitek za poslušanje.

Sting na tokratni turneji ponuja čistokrvno rock poslastico največjih hitov iz časov zasedbe The Police in njegove samostojne kariere.

Tako kot dva dni pred tem v Zagrebu, je tudi v Ljubljani izvedel "trik s klobukom" in iz njega začel sproti žrebati listke z naslovi pesmi, ki jih je zapel. Seveda gre večinoma za pesmi, ki jih ima namen zaigrati na tej turneji, a seveda vsak koncert v nekoliko drugačnem vrstnem redu. Kolikšen efekt lahko doseže trojica vrhunskih glasbenikov na odru, ob pomoči solidnega ozvočenja, treh velikih osrednjih zaslonov in svetlobnega parka, so lahko obiskovalci in obiskovalke videli in doživeli na lastni koži, s prav nič slabega okusa v ustih, prej si je kdo kvečjemu obrisal sline navdušenja.

Njegov glas, kot je nekoč dejal sam, "mišica, ki je ne gre zanemarjati", zveni naravnost fantastično.

Težko je bilo ostati neprizadet ob pesmih kot so bile Mad About You, Englishman in New York, Can't Stand Losing You, Shape of my Heart ali Walking on the Moon. Vse lepo uravnoteženo med največjimi hiti The Police in seveda iz njegove bogate samostojne kariere. Pesem So Lonely so lepo prelili tudi v Marleyjevsko No Woman No Cry oz. v del, ko je avditorij veselo ponavljal "Everything's Gonna Be Alright..." (vse bo v redu op. a.), slogan, za katerega si najbrž v teh resnih, vojnih časih, marsikdo želi, da bi se uresničil ...

"Lahko noč, bog vas blagoslovi, še se bomo videli," je ob koncu več kot 100-minutnega druženja obljubil glasbenik.

Proti koncu ure in pol uradnega dela sta sledili še himnična Desert Rose ter King of Pain. Kot pa vemo, je Sting že pred dobrimi štirimi desetletji, natančneje leta 1983, z The Police izdal enega svojih največjih hitov Every Breath You Take, kar je bil, kot ponavadi, uradni zaključek koncerta, nato pa so hitro v dodatku ponudili še Roxanne, še eno "policijsko" zimzeleno vižo, za zaključek pa še Fragile, ko je pevec zaigral in zapel ob akustični kitari.

