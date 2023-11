Sting konec maja 2024 v Stožicah

Gordon Sumner, svetu bolje poznan kot Sting, bo 29. maja prihodnje leto nastopil na posebnem koncertu v dvorani Stožice v Ljubljani. Pri nas je nazadnje gostoval leta 2019, na odru pa se mu bo tokrat pridružila čistokrvna rock zasedba.

Sting vedno poskrbi za dinamičen šov z najljubšimi skladbami iz polstoletne kariere, tako iz časa zasedbe The Police kot iz bogate samostojne kariere. V Stožicah bomo tako lahko slišali Englishman in New York, Desert Rose, Fields of Gold, The Shape of My Heart, Roxanne, Every Breath You Take, Message in a Bottle in številne druge.

icon-expand Sting po slabih petih letih, 29. maja 2024, vnovič prihaja v ljubljanske Stožice. FOTO: Miro Majcen

Skladatelj, pevec, avtor in aktivist Gordon Matthew Thomas Sumner se je rodil 2. oktobra 1951 v Newcastlu v Veliki Britaniji. Leta 1977 se je preselil v London in ustanovil zasedbo The Police s Stewartom Copelandom in Andyjem Summersom, ki je izdala pet studijskih albumov. Prislužili so si šest grammyjev in dva brita, leta 2003 pa so jih sprejeli v Alejo slavnih rock'n'rolla (The Rock and Roll Hall of Fame). Kot eden najbolj raznolikih samostojnih izvajalcev na svetu je Sting osvojil še enajst grammyjev (skupaj jih ima sedemnajst), dva brita, zlati globus, emmyja, prejel štiri nominacije, nominacijo za tonyja, nagrado stoletja revije Billboard, MusiCares pa ga je leta 2004 izbral za osebo leta.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po njegovem kritiško uspešnem albumu 57th & 9th (2016), njegovi prvi rock/pop zbirki po več kot desetletju, sta Sting in reggae ikona Shaggy izdala skupni album, ki sta ga poimenovala 44/876, leta 2019 je izdal predelave svojih najbolj vidnih pesmi na albumu My Songs, leta 2021 pa je izdal petnajsti samostojni studijski album The Bridge. Na njem je združil svoje pop, R&B, folk in celo jazz izkušnje, hkrati pa so ga kritiki pohvalili, da "tudi pri sedemdesetih zveni kot, da je na svojem vrhuncu" in da gre za "Stingov najmanj naporen in najbolj zadovoljujoč album v zadnjih letih."

icon-expand Glasbenik je v svoji bogati karieri prejel 17 grammyjev in prodal okoli 100 milijonov albumov. FOTO: Miro Majcen

Zvezdnik je zagral tudi v več kot petnajstih filmih, med drugim tudi v kultnih stvaritvah kot sta Quadrophenia (1979) in Dune (Peščeni planet) Davida Lyncha iz leta 1984. Že desetletja podpira organizacijam za človeške pravice kot so Amnesty International in Live Aid, skupaj z ženo Trudie Styler pa je leta 1989 osnoval Rainforest Fund, da bi ohranila svetovne deževne gozdove in prvotno prebivalstvo, ki tam živi. Skupaj sta organizirala kopico dobrodelnih koncertov, ki so zbirali sredstva za ozaveščanje o planetovih ogroženih virih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke