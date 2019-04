Sting: Moj glas se je postaral, a izboljšal – kot staro vino

Glasbenik Sting se je odločil, da bo za svoj najnovejši album My Songs,svoje starejše pesmi, od katerih so mnoge praktično ponarodele, odpel na novo, saj je prepričan, da ima zdaj njegov glas več "teksture". Spomnimo se, da je že leta 1983 izdal enega svojih največjih hitov Every Breath You Take, takrat še z zasedbo The Police .

Njegov štirinajsti album My Songs bo izšel 24. maja letos, na njem pa bo večina njegovih največjih uspešnic, poleg omenjene še Brad New Day, Desert Rose, If You Love Somebody (Set Them Free), Can't Stand Losing You, So Lonely, Fields of Gold, Message in a Bottle, Englishman in New York, Roxanne in druge.

"Ne tretiramo originalnih izvedb kot muzejskih primerkov, malo smo se pozabavali s pesmimi," je dejal, ter hkrati priznal, da mu godi, če drugi izvajalci naredijo priredbe njegovih pesmi ali vzamejo zgolj koščke in naredijo kaj povsem drugačnega.

Sting je bil nazadnje pri nas v začetku leta 2015, ko je koncertiral v Stožicah. Tja se bo dobrih štirih letih spet vrnil z najnovejšim albumom My Songs, ko bo svoje največje uspešnice v novi preobleki zaigral 4. junija letos.