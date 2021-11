Sting sredi mostu upa, da še komu čas beži nazaj

Ko ultrauspešni veteranski rocker svojemu novem albumu nameni naslov, ki velja za najbolj suhoparno in iztrošeno pesniško prispodobo, navdušenje ob novici, da se zvezdnik vrača, nemudoma zbledi. A upoštevajoč novo realnost, je marsikateri od Stingovih vdanih navijačev kilavi obet pripravljen znova prenesti v Fotoshop. So se pa vtisi, zbrani na Stingovem novem mostu ali pod njim, spet začeli sesedati, ko je postalo jasno, da bosta vnaprej izdana songa Rushing Water in If It’s Love na albumu služila kot otvoritveni par. The Brige je petnajsti solo album rockovskega inovatorja, ki je to postal že za časa uspehov izvornega tria The Police, v katerem je deloval celo desetletje (1977–1987). Poleg tega so njegov lik in njegova dela postali ikone v času, ko je glasbenik nastopil samostojno in v svoj prepoznani izraz združil rock, pop in jazz. The Bridge je vrsta albuma, ki je pevec in avtor iz Newcastla ni ponovil vse od izdaje dela Ten Summoners Tales (1993). Spomin na albumsko uspešnico, staro tri desetletja, Sting obudi prav z vsem, kar ponudi na albumu The Bridge. Po uvodu, ki mu pogojno še uspe rezveseliti, se vrstijo samo slabše in slabše kopije nekoč že slišanega, najsi analiziramo zvočno podobo (vključno z najbrž naknadno docela pomlajenim vokalom), harmonske kombinacije ali aranžmaje in nenazadnje verze. Tudi ti prepoznavno zadevajo ob številne (eksotične) zgodovinske poudarke, na katere sedajo pesnikova sanjava razmišljanja. Nenazadnje ti spomnijo na dejstvo, da je bil Sting nekoč učitelj zgodovine. In enako zgodovinska je zasedba virtuozov, ki na The Bridge spremlja famoznega Angleža v New Yorku. Že Harmony Road, komaj peti komad v nizu, vključuje nekam znano solažo sopranskega saksofona – in res, to je prispeval Brendford Marsalis. Ves čas je prisoten tudi Stingov dolgoletni kolaborant, kitarist Dominic Miller. Zato že For Her Love, to je posnetek z zaporedno številko šest, sploh ne bi mogla zveneti bolj podobno zamisli pod delovnim nazivom Fields of Gold 2.0. Nato sledi skop balad, ki so bolj ali manj namočene v folk oziroma keltski melos. Kdo kupi dolgčas?

Ocena: 2