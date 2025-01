Sting po nasvetu zdravnika odpovedal nastope

"Po nasvetu zdravnika zaradi bolezni mora Sting z obžalovanjem sporočiti, da se ne bo udeležil podelitve nagrad, ki jih podeljuje Bass Magazine, preložil pa bo tudi nekaj koncertov turneje STING 3.0," so zapisali v izjavi. Koncert v Phoenixu je bil prvotno načrtovan za 24. januar in so ga prestavili na junij, koncert v Wheatlandu pa bi moral imeti 26. januarja in je prestavljen na maj.

"Oboževalci lahko vstopnice koristijo na prestavljenih koncertih. Sting se iskreno opravičuje za nevšečnosti in se oboževalcem zahvaljuje za razumevanje," so še dodali v zapisu.

Sting, katerega pravo ime je Gordon Sumner, je v poznih 70. in v začetku 80. let zaslovel kot pevec skupine The Police, ki je znana po uspešnicah Roxanne, Message In A Bottle, Don't Stand So Close To Me in Every Breath You Take.