Sting s turnejo My Songs drugo leto v Sloveniji

Legendarni glasbenik Sting bo na turneji My Songs prihodnje poletje po nastopal po Evropi s posebnimi nastopi na festivalih in koncertih. Pri nas se bo po nekaj letih vnovič ustavil 4. junija v dvorani Stožice.

Sting je bil nazadnje pri nas v začetku leta 2015, ko je koncertiral v Stožicah. FOTO: Miro Majcen

Koncert Sting: My Songsbo dinamičen šov z najljubšimi skladbami Stinga, ki jih je ustvaril tekom svoje kariere, tako zThe Policekot na samostojni poti, hkrati pa osvojil 16 grammyjev. Oboževalci lahko pričakujejo pesmi kot so Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottlein še veliko več. Sting pa jih bo tokrat predstavil s svojo elektrificirano rock zasedbo, ko ga bomo 4. junija prihodnje leto spet lahko poslušali v dvorani Stožice v Ljubljani.

S Shaggyjem sta letos izpeljala uspešno turnejo 44/876. FOTO: Profimedia

Skladatelj, pevec, avtor in aktivist je bil rojen v Newcastlu v Veliki Britaniji. Nato se je leta 1977 preselil v London in ustanovil zasedbo The Police s Stewartom CopelandominAndyjem Summersom. Izdali so pet studijskih albumov, si prislužili šest grammyjev in dva brita, leta 2003 pa so jih sprejeli v Rockersko alejo slavnih (The Rock and Roll Hall of Fame). Kot eden najbolj raznolikih samostojnih izvajalcev na svetu je Sting osvojil še deset grammyjev, dva brita, zlati globus, emmyja, prejel štiri nominacije, nominacijo za tonyja, nagrado stoletja revije Billboard, MusiCares pa ga je leta 2004 izbral za osebo leta.

Sting je v svoji bogati karieri prodal okoli 100 milijonov albumov, skupaj z The Police in kot samostojni glasbenik. FOTO: Miro Majcen

Po njegovem kritiško uspešnem albumu 57th & 9th, njegovi prvi rock/pop zbirki po več kot desetletju, sta Sting in reggae ikona Shaggy izdala skupni album, ki sta ga poimenovala 44/876, ki vleče vplive iz srca njune glasbe, zanj pa sta prejela tudi nominacijo za grammy za najboljši reggae album. Naslov se nanaša na kodi njunih matičnih držav, predvsem pa 44/876 kaže njuno ljubezen do Jamajke, Shaggyjeve domovine, kjer je Sting napisal tudi klasiko The Police, pesemEvery Breath You Take. Poleti 2018 sta se Sting in Shaggy podala na turnejo po različnih zgodovinskih prizoriščih, kjer sta grammyjevca predstavila svoje največje uspešnice kot tudi pesmi z novega albuma, skupaj s člani njunih spremljevalnih zasedb. Kritiško uspešno svetovno turnejo 44/876 sta popeljala čez ZDA in Južno Ameriko ter po vzhodni Evropi.

Aprila 2015 sta s Paulom Simonom nastopila v dunajski Stadthalle. FOTO: Miro Majcen

Igral je v več kot petnajstih filmih, tudi Quadrophenia (1979) inDune (Peščeni planet) Davida Lyncha iz leta 1984. Znan je tudi po podpori organizacijam za človeške pravice kot so Rainforest Fund, Amnesty InternationalinLive Aid,ki zrcalijo njegovo umetnost v univerzalnem dosegu. Skupaj z ženo Trudie Styler je leta 1989 osnoval Rainforest Fund, da bi ohranila svetovne deževne gozdove in prvotno prebivalstvo, ki tam živi. Skupaj sta organizirala 18 dobrodelnih koncertov, ki so zbirali sredstva za ozaveščanje o planetovih ogroženih virih. Od nastanka je Rainforest Fund svojo mrežo razširil in povezal organizacije, ki delujejo v več kot 20 državah na treh kontinetih.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke