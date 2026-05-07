Sting svojega milijonskega premoženja ne bo zapustil otrokom

Britanski glasbenik Sting je javnosti pojasnil presenetljivo odločitev, da svojega večmilijonskega premoženja ne bo zapustil otrokom. Kot je prepričan: "Najslabše kar lahko storite je, da otrokom rečete, da jim ni treba delati."

"Mislim, da je to oblika zlorabe, za katero upam, da je ne bom nikoli zagrešil. Vsi moji otroci so bili blagoslovljeni z izjemno delovno etiko, pa naj bo to prirojeno ali pa sem jim rekel: 'Človek, moraš delati. Jaz porabljam naš denar. Plačujem ti šolanje. Imaš čevlje na nogah. Pojdi v službo,'" je odkrito povedal zvezdnik med nedavnim intervjujem za CBS.