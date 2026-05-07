Glasba

Sting svojega milijonskega premoženja ne bo zapustil otrokom

Los Angeles, 07. 05. 2026 06.00

A. J.
Zvezdnik Sting je potrdil, da svojemu podmladku ne namerava zapustiti premoženja. Prepričan je, da je treba otrokom privzgojiti delovno etiko in jih spodbuditi k samostojnemu zaslužku ter gradnji lastne karierne poti. Njegovih šest otrok tako ne bo dedovalo.

Britanski glasbenik Sting je javnosti pojasnil presenetljivo odločitev, da svojega večmilijonskega premoženja ne bo zapustil otrokom. Kot je prepričan: "Najslabše kar lahko storite je, da otrokom rečete, da jim ni treba delati."

"Mislim, da je to oblika zlorabe, za katero upam, da je ne bom nikoli zagrešil. Vsi moji otroci so bili blagoslovljeni z izjemno delovno etiko, pa naj bo to prirojeno ali pa sem jim rekel: 'Človek, moraš delati. Jaz porabljam naš denar. Plačujem ti šolanje. Imaš čevlje na nogah. Pojdi v službo,'" je odkrito povedal zvezdnik med nedavnim intervjujem za CBS.

Sting
FOTO: AP

Dodal je, da to ne pomeni, da je do svojih otrok krut, ampak jim želi pokazati, da ima vanje zaupanje in da bodo našli svojo pot.

Z bivšo ženo, igralko Frances Tomelty, ima dva otroka: sina Joeja in hčer Fuschio. S sedanjo ženo, s katero se je poročil leta 1992 po 10 letih zveze, pa ima štiri otroke: Mickeyja, Jakea, Elliota in Giacoma. Glasbenik je v intervjuju za revijo People že povedal, da nikoli ni nameraval postati oče. "Šestkrat sem postal oče po naključju, tako pameten sem. Vendar so bila to najsrečnejša naključja v mojem življenju," je dejal.

Razlagalnik

Sting, s pravim imenom Gordon Matthew Thomas Sumner, je pred zaslovetjem s skupino The Police delal kot učitelj angleščine, glasbe in nogometa na osnovni šoli St. Catherine's v kraju Cramlington v Angliji. Njegov vzdevek 'Sting' (v prevodu 'pik') izvira iz črnega puloverja z rumenimi črtami, ki ga je pogosto nosil v zgodnjih glasbenih dneh, zaradi česar je bil videti kot osa.

The Police je bila vplivna britanska rock skupina, ustanovljena leta 1977 v Londonu. Zasedbo so sestavljali Sting (bas kitara in vokal), Andy Summers (kitara) in Stewart Copeland (bobni). Skupina je bila znana po inovativnem mešanju elementov rocka, reggaeja in punka. Njihova glasba je zaznamovala konec 70. in začetek 80. let z uspešnicami, kot so 'Roxanne', 'Message in a Bottle' in 'Every Breath You Take', ter osvojila številne nagrade grammy.

Dediščina predstavlja premoženje, pravice in obveznosti, ki jih oseba zapusti svojim naslednikom ob svoji smrti. V sodobnem času se bogati posamezniki, kot je Sting, pogosto odločajo za omejevanje dedovanja, da bi otroke spodbudili k lastni finančni neodvisnosti in preprečili t.i. 'sindrom bogatih otrok', kjer pomanjkanje potrebe po delu lahko negativno vpliva na osebnostni razvoj in delovno motivacijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
