Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Sting v sklopu svetovne turneje tudi v Zagrebu

Zagreb, 03. 10. 2025 20.30 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.M.
Komentarji
0

Eden najuspešnejših glasbenikov današnjega časa in dobitnik 17 grammyjev Sting se junija naslednje leto vrača na Hrvaško. V zagrebški Areni bo nastopil v sklopu svetovne turneje Sting 3.0. Koncert britanskega glasbenika bo 17. junija v zagrebški Areni.

Stinga bosta na koncertu spremljala kitarist in dolgoletni sodelavec Dominic Miller ter bobnar Chris Maas. Občinstvo bo imelo priložnost slišati njegove največje uspešnice pa tudi skladbe skupine Police, ki jih izvaja redkeje. Turneja Sting 3.0 je doslej zabeležila vrsto razprodanih koncertov in prejela odlične kritike. Ob tem sta izšla tudi nov singel I Wrote Your Name (Upon My Heart), ki ga je aranžiral štirikratni dobitnik grammyja Robert Orton, ter koncertni album Sting 3.0 Live, dostopen v digitalni obliki, na zgoščenki in vinilu.

Sting
Sting FOTO: Miro Majcen

Album, posnet na turneji, prinaša zbirko Stingovih največjih uspešnic, med njimi tudi prvo koncertno izvedbo pesmi Be Still My Beating Heart. Digitalna izdaja vsebuje deset skladb, vključno z izvedbo klasike Fragile iz leta 1987, ki jo je nedavno zapel otroški zbor v miniseriji Adolescence.

Sting je mednarodno prepoznavnost dosegel z zasedbo The Police, ki je nastala leta 1977. Skupina je objavila pet studijskih albumov in uspešnice, kot sta Roxanne in Don't Stand So Close To Me. Po prenehanju delovanja se je nato sredi prve polovice 80. let minulega stoletja podal na samostojno pot, ki je obrodila ducat albumov ter številne nagrade in priznanja. 

Že s skupino The Police je postal eden najbolje prodajanih glasbenikov, skupaj z njimi in samostojno je prodal več kot sto milijonov albumov. Je 17-kratni dobitnik grammyja, igral je tudi v več filmih.

Sting je znan tudi po zagovarjanju človekovih pravic. Podpira organizacije, kot sta Amnesty International in Live Aid, skupaj z ženo Trudie Styler pa je leta 1989 osnoval organizacijo Rainforest Fund, da bi ohranila svetovne deževne gozdove in prvotno prebivalstvo, ki tam živi.

Sting je v Zagrebu nastopil že maja lani, ko je imel koncert tudi v Ljubljani, in sicer v sklopu turneje My Songs.

sting turneja zagreb evropa
Naslednji članek

Atomik Harmonik po Janijevi bolezni s himno o vztrajnosti

SORODNI ČLANKI

Sting po nasvetu zdravnika odpovedal nastope

Sting: Diddyjeva aretacija ne spremeni moje naklonjenosti do pesmi

Montreux jazz festival z zvezdniško zasedbo: tudi Duran Duran in Sting

Sting: Bog vas blagoslovi, še se bomo videli!

Suši ga v primerjavi s šinkansenom ni navdušil

Sting konec maja 2024 v Stožicah

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256