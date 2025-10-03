Sting v sklopu svetovne turneje tudi v Zagrebu

Stinga bosta na koncertu spremljala kitarist in dolgoletni sodelavec Dominic Miller ter bobnar Chris Maas . Občinstvo bo imelo priložnost slišati njegove največje uspešnice pa tudi skladbe skupine Police , ki jih izvaja redkeje. Turneja Sting 3.0 je doslej zabeležila vrsto razprodanih koncertov in prejela odlične kritike. Ob tem sta izšla tudi nov singel I Wrote Your Name (Upon My Heart) , ki ga je aranžiral štirikratni dobitnik grammyja Robert Orton , ter koncertni album Sting 3.0 Live , dostopen v digitalni obliki, na zgoščenki in vinilu.

Album, posnet na turneji, prinaša zbirko Stingovih največjih uspešnic, med njimi tudi prvo koncertno izvedbo pesmi Be Still My Beating Heart. Digitalna izdaja vsebuje deset skladb, vključno z izvedbo klasike Fragile iz leta 1987, ki jo je nedavno zapel otroški zbor v miniseriji Adolescence.

Sting je mednarodno prepoznavnost dosegel z zasedbo The Police, ki je nastala leta 1977. Skupina je objavila pet studijskih albumov in uspešnice, kot sta Roxanne in Don't Stand So Close To Me. Po prenehanju delovanja se je nato sredi prve polovice 80. let minulega stoletja podal na samostojno pot, ki je obrodila ducat albumov ter številne nagrade in priznanja.

Že s skupino The Police je postal eden najbolje prodajanih glasbenikov, skupaj z njimi in samostojno je prodal več kot sto milijonov albumov. Je 17-kratni dobitnik grammyja, igral je tudi v več filmih.

Sting je znan tudi po zagovarjanju človekovih pravic. Podpira organizacije, kot sta Amnesty International in Live Aid, skupaj z ženo Trudie Styler pa je leta 1989 osnoval organizacijo Rainforest Fund, da bi ohranila svetovne deževne gozdove in prvotno prebivalstvo, ki tam živi.

Sting je v Zagrebu nastopil že maja lani, ko je imel koncert tudi v Ljubljani, in sicer v sklopu turneje My Songs.