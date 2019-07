Sting zaradi bolezni odpovedal koncerte

Sting, ki je 4. junija nastopil v Sloveniji, je moral zaradi zdravstvenih težav odpovedati koncerte. Žalostno novico je sporočil na Twitterju, po tem ko je moral po zdravnikovih navodilih odpovedati koncert v nemškem mestu München, na katerem bi moral nastopiti zvečer. Sicer je glasbenik že odpovedal koncert, na katerem bi moral nastopiti v ponedeljek v belgijskem kraju Ghent.

Glasbenik, ki je kariero začel že v sedemdesetih z zasedbo The Police, je zdaj odpovedal še vse nadaljnje koncerte, ki jih je imel predvidene, in sicer ne bo nastopil 11. julija v Stuttgartu in 12. julija v kraju Brno na Češkem.