'Stingova popularnost nam je zagotovila lagodno življenje'

"V najino korist je bilo, da sva imela člana v zasedbi, ki je bil za crknit simpatičen in ko imaš takega frontmana, to tudi pričakuješ. Če smo kam šli z avtom, smo ga vrgli ven, da so piranhe skočile nanj, midva z Andyjem pa sva smuknila z zadnje strani v hotel. Nikoli se nismo bali za življenje, prej smo bili zaskbljeni kot pa prestrašeni. Uspeh je bil nekaj, o čemer smo vedno sanjali, to smo dosegli, a ni bilo vedno samo prijetno. Obstaja tudi nekaj, čemur rečemo preveč ljubezni in pozornosti. Oboževanje pa se spremeni v obveznost. Niso bile samo rožice," je priznal Copeland.

Album vključuje posodobljene različice Stingovih največjih uspešnic, ki ostajajo zveste izvirnim aranžmajem in slavijo Stingovo kariero enega najuspešnejših in najbolj vplivnih izvajalcev, ki je v svoji karieri prodal več kot 100 milijonov albumov.

Plošča tako ponudi svež pogled na hite, kot so Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottlein mnoge druge. Album spremljajo tudi Stingovi zapiski, v katerih pojasni osebno zgodbo za vsako izmed pesmi in ponudi vpogled v njihovo nastajanje.