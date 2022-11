Štiri desetletja revolucionarnega Thrillerja Michaela Jacksona

Album Thriller je izšel 30. novembra 1982. Po vsem svetu so ga prodali v več kot 100 milijonih izvodov. S tem albumom je Michael Jackson postal nesporni kralj popa. Njegove priljubljenosti kasneje niso spodkopale niti obtožbe o pedofiliji, nazadnje v dokumentarnem filmu Leaving Neverland iz leta 2019.

Skoraj 14 minut dolg videospot za pesem Thriller so premierno predvajali v hollywoodskem kinu pred množico zvezdnikov in je pripomogel k ponovni rasti prodaje albuma. Jackson se je v videospotu spremenil v volkodlaka in iz grobov obudil mrtve. Pevec je z njim začel povsem novo vejo glasbenega posla: snemanje ekstravagantnih in ambicioznih videospotov, ki so zaznamovali naslednji dve desetletji pop kulture, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Jacksonov domet se sicer krepi tudi po njegovi smrti, saj je njegova glasba na Spotifyju trenutno na 60. mestu na svetu s 36,7 milijona mesečnih pretokov.

Za veliko čarobnost albuma Thriller je zaslužen producent Quincy Jones, ki je z Jacksonom sodeloval že pri albumu Off The Wall iz leta 1979. "Založba za album Off The Wall ni želela Quincyja. Na tega producenta iz sveta jazza, glasbe, ki se je v očeh industrije prodajala za drobiž, so gledali zviška," je povedal avtor dveh knjig o Jacksonu Olivier Cachin. Toda med sodelovanjem so preskočile iskrice, v enem primeru dobesedno. "Ko smo zaključevali album Beat It, smo delali pet noči in pet dni brez spanja. V nekem trenutku so bili zvočniki preobremenjeni in so zagoreli," se je Jones spominjal za Rolling Stone.