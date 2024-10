Štiri pohvale v ekskluzivnem domačem stolpcu

TSCHIMY - Žamet

Izjemen je Tschimy. Ob prijetnem glasu in nežnosti njegovih verzov se poslušalec pred sanjarjenjem, čeprav sredi dneva, komaj zadrži. Od tod se zdi pevčev lik mesije v videu še kako posrečen. A zajetnejši del Tschimyjeve žametne pripovedi je vse kaj drugega kot banalnosti, zavite v leporečje. Že na albumu, prvencu Princ (2023), je bil moščanski avtor in pevec mehkih soularskih šlagerjev odkrito kritičen do lenuhov, ki gnezdijo v sosednjem bifeju, ter še do marsikoga drugega. S Tschimyjevo vrnitvijo v, upajmo nov singlični in sčasoma albumski cikel, se naš dragoceni dežurni družbeni kritik posveti nedopustnemu nasilju med ženskami in z njim nasilju nasploh. Spet ne gre pozabiti Tschimyjevega nastopa v Drillovem komadu Nokia (2021), ki osvetljuje sorodNI problem iz socialnega dna. Žametna plat Tschimyjeve sveže uspešnice je res prav taka: tempo ostaja zadržan, enako velja za vokalno glazuro. Povem vam, še vedno premalo znani Tschimy v talonu hrani še veliko presenečenj, neomejenega šarma pa itak.

Ocena: 5

PTČ - Rd mam fante (tko pač je)

Brez dvoma gre naslov razumeti kot tip uličarskega sarkazma, čeprav ga bo v teh transparentnih in zato hiper občutljivih časih (končno so ti le nastopili) marsikdo lahko pospremil z grenkim opominom na zakoreninjeno travmo, ki mu jo razen obtožbe vrednih izprijencev ne zavida nihče. Ampak če se posvetim izključno songu in manj njegovi morebitni kritični sporočilnosti, lahko enostavno vehementno začnem pri: "Tko pač je." Neo hip hop dvojec PTČ ne odstopa od značilnih pripovednih snapshotov, ki jih pogosto nelinearno spleta v dosledno realistične opise vsakdanjih podob iz kluba osamljenosrčnih zafrkantov, brihtnih nihilistov in nebrzdanih cinikov ter najbrž še koga. Vajb posnetku narekuje odlično izbran vokalni vzorec. Ops! Če se zapičimo zgolj v ta element, se morebiti pri komu spet odpre kaka skrita bolečina. Duo PTČ ima že pripravljen prvi album, ki se bo imenoval Bomo bomo. Pričakujem, da bodo protislovnosti 'a la PTČ' na tem zavrele.

Ocena: 5

VAZZ - Navaden dan

Vazzov Navaden dan je del spomladi izdanega raperjevega odličnega četrtega albuma Psiha. Resni funk motiki (z elastičnim značajem dromle) vdano sledi čudovita zvončkasta obroba. Ritmizirana struktura povzema Genius Of Love (1981), največjo uspešnico zasedbe Tom Tom Club, ad-hoc ločine slavnih newyorških art-pop-rockerjev Talking Heads. Verzi vsakega od nas odkrito opominjajo na hrepenenje po dnevu, ki bo prinesel trajno dobre, pozitivne spremembe. Navadno nas iz tosmernih razmišljanj iztirijo desetine plehkosti, največkrat bolj snovnega, potrošniškega značaja. Pa čeprav si le skromno želimo, da bi bil prihajajoči jutri nič kaj drugega kot navaden (srečen) dan. Stingov prevod ideje je znan vsem: "Smo le duše v materialnem svetu." Tisti manj poduhovljeni naj (zaenkrat) izvedó, da je Vazzev Navaden dan prikupen song o optimizmu. Čeprav je še prej meditativna mantra ali pa kar molitev.

Ocena: 4,5

JENN x AMOS VAMOS - Timeless

Čeprav je kroj songa Timeless v precejšnji meri podvržen danes veljavni trap-soul modi, ga nad povprečjem uspeta zadržati vokalna senzibilnost in ritem, ki večino dolžine ostaja progresiven, dinamičen, kljub dvema smiselnima dramaturškima padcema še kar naprej lepo potovalen. Ali drugače: na posnetku se zgodi se dovolj! Ljubljančanka Jenn je svoja prva songa posnela v sodelovanju z izkušenim producentom Cazzafuro. Tokrat sta na delu Outtagridboy in Latenightprarad, dva zelo obetavna in očitno silovito motivirana mlada ustvarjalca beatov oziroma zvočnih podob. V igro kot novinec pogumno vstopa Jennin gost Amos Vamos, to je Amos Masten. Ekip'ca, ki bi lahko v prihodnje ponudila obilje. Timeless – kako simpatično paradoksalno – naj bo začetek, zdaj pa naprej.

Ocena: 4