Štiriglavi metal zmaj v Šiški

V okviru turneje By Order of the Dragon smo lahko ujeli pravi metal kvartet skupin, saj so katedralo Kina Šiške zasedli Cradle of Filth, Butcher Babies, Mental Cruelty in Black Satellite. Ljubitelji trših rifov in vsega črnega pa so lahko uživali v skoraj petih urah programa.

Večer je že okoli 18.30 pričela newyorška zasedba Black Satellite, ki jo vodi kratkolasa frontmanka Larissa Vale, v njihovi glasbi pa se čutijo vplivi metala, rocka in industriala. Počasi zbirajoča se publika jim je prisluhnila z zanimanjem, sploh zaradi Larissinega eksplozivnega vokalnega podajanja in kitaristovega truda okoli animiranja vedno bolj zbirajočega se občinstva.

Skupina je že prvo leto obstoja pondila prvenec Endless (2017), na drugega, Aftermath, pa še vedno čakamo, čeprav je od najave minilo že vsaj pet let. Njihova nekonvencionalna mešanica je nekaj, čemur je vredno prisluhniti, četudi morda sama zvočna slika sprva ni delovala v njihov prid. Med drugim so doslej ponudili dve priredbi zasedbe Type O Negative, s katerima so se poklonili pokojnemu Petru Steelu. Drugi album pripravljajo z veteranskim producentom Benom Grossejem (Marilyn Manson, Breaking Benjamin, Filter) singel Void pa ponuja "drzen, elegantno temačen zvok". Da so tudi oboževalci nemških industrial rockerjev Rammstein, pa so pokazali s priredbo skladbe Sonne, s katero so tudi zaključili svoj dokaj kratek nastop.

Metal Cruelty so na sceni od leta 2016 in se opisujejo kot "petglava pošast" iz Karlsruheja v Nemčiji, ki je svojo nišo našla v črnem metalu in "očrnjenem deathcoreu". Po prvencu Purgatorium (2018) so svoj izraz še dodatno izpilili ter našli fokus in brutalnost, ki jima težko najdemo primerjavo. Drugi album Inferis so obelodanili leta 2019, ploščo pa ustvarili z namenom, da zdrži preizkus časa in jih ustoliči kot njihov lastni žanr, ki je pravi mogočni opus njihovem krutem glasbenem izrazu, kar so nadaljevali tudi na tretji plošči A Hill to Die Upon ter četrti, Zwielicht iz 2023, ki so ga izdali za založbo Century Media. Njihova odrska prezenca se večinoma kanalizira preko frontmana Lucasa Nikolaija, ki navidez ne deluje zlovešče, ali vsaj ne do trenutka, ko odpre usta. Njegov "growl" vokal prepriča, sicer pa mu dobro od rok tudi komunikacija z občinstvom, ter neverjetna sposobnost, da tudi od tistih, ki so zasedbo prvič slišali v živo, izvleče navdušen odziv, poskakovanje ali celo spodoben "mosh pit". Pohvaliti gre tudi kitarski duo, Nahuela Lozana in Marvina Kesslerja, ki je poleg uspešnega poziranja priskrbel ostre in prodorne rife ter solaže na nizko uglašenih sedem oz. osemstrunskih električnih kitarah.

Butcher Babies prihajajo iz mesta angelov, obstajajo pa že poldrugo desetletje, leta 2013 so izdali prvenec Goliath, prvotno pa sta bili na čelu dve vokalistki, Heidi Shepherd in Carla Harvey, ki sta poleg "glasne mešanice težkega metala, punka in thrasha" poskrbeli tudi za (predvsem moškim) očem prijazno "razmetavanje", s kupom vokalne agresije in seksi odrskih norčij. Vse to se da slišati tudi na drugem albumu Take It Like a Man ter tretji plošči Lilith, četrto in peto, Eye for an Eye... / ...'Til the World's Blind, pa so izdali v lanskem letu, ko je zaradi težav z zdravjem skupino zapustila Harveyjeva, nato pa se posvetila drugačni karieri v pogrebnem podjetju. V Ljubljani smo tako dobili (zgolj) Heidi Shepherd, ki je kljub drobni postavi, pravi vulkan energije, elastičnosti in seksi metalsko-rockerske energije, točno take, kot jo ceni klasično metal občinstvo. Na odru so ji družbo delali še Henry Flury, Ricky Bonazza in Devin Nickles, skupaj pa so postregli z brutalno agresivnostjo, močnimi rifi in melodijami, ki se po eni strani napajajo v depresiji in tesnobi, po drugi pa ponudijo tudi nekaj upanja na odrešitev.

A seveda je večina ta večer prišla na osrednjo zasedbo večera, zloveščo britansko zasedbo Cradle of Filth, ki jo vodi neumorni Dani Filth. Ta se je pri enem od prejšnjih obiskov slovenskih publiki (menda) celo nekoliko zameril, saj ni bil najbolj pri sebi in je poskrbel za nekaj neljubih pripetljajev na odru. A kot nam je nedavno zatrdil v intervjuju od lani abrahamovec, je zdaj vse drugače, saj so bolj resni in se hkrati tudi zavedajo, da jim je v trenutku lahko vse odvzeto, kar jih je naučila koronska kriza. O "resnosti" bi sicer lahko na tej točki lahko razdrli kakšno "kosmato", kajti občinstvo je bilo vsled polurne zamude osrednjih zvezd večera že krepko na trnih, da so se nekateri že zatekli k žvižgom, drugi h kričanju, na oder pa je priletelo tudi kakšno pivo. Čemu zamuda je težko špekulirati, dostikrat pa gre za kakšno tehnično zadevo, ko jo je pač treba rešiti, preden na oder pride bend, da potem vse teče kot po maslu. In točno tako je bilo, ko so na oder poleg Filtha prišli še Martin "Marthus" Škaroupka, Daniel Firth, Marek "Ashok" Šmerda, Donny Burbage in klaviaturistka Zoe Marie Federoff.

