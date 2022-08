Štirinajst let po smrti bo izšel album Esbjorna Svenssona.

Štirinajst let po smrti jazzovske legende Esbjorna Svenssona bo nemška založba ACT izdala njegov še neobjavljen solo album. Posnetki na albumu, ta bo dolg 40 minut, so bili med posnetki, ki jih je skoraj desetletje po glasbenikovi smrti našla njegova vdova Eva . "To bo res edinkrat, prvič, ko ga bo na posnetku mogoče slišati solo," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Michael Gottfried , predstavnik nemške založbe ACT, ki producira album.

Posnetki so nastali na pianistovem domu nekaj tednov pred njegovo nenadno smrtjo v nesreči pri potapljanju junija 2008. Ostali so nedotaknjeni na trdem disku, ki je bil uporabljen za varnostno kopiranje glasbenikovega računalnika. "Toliko let pozneje je res razburljivo," je povedal Gottfried. Dodal je: "Mislim, da so čudoviti, melodični in intimni ter zelo, zelo ganljivi."

Od ustanovitve E.S.T. z Danom Berglundom in Magnusom Ostromom v 90. letih minulega stoletja pa vse do svoje smrti leta 2008, ko je bil star 44 let, se je Svensson posvečal skoraj izključno glasbi tria. Trio je pretresel pravila sodobnega jazza in pritegnil tudi poslušalce, ki niso bili jazzovski navdušenci. Več njihovih plošč je močno preseglo pričakovanja za to glasbeno zvrst.