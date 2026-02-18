Naslovnica
Glasba

Štirje znani slovenski glasbeniki tik pred prebojem na Evrovizijo

San Marino, 18. 02. 2026 08.07 pred 53 minutami 2 min branja 2

E.K.
Maraaya, Luka Basi

Čeprav Slovenije letos ne bo Evroviziji, se slovenski glasbeniki še naprej uspešno potegujejo za nastop na izjemno priljubljenem glasbenem tekmovanju. Luka Basi, duo Maraaya in Luka Cvetičanin so se namreč uvrstili v polfinale sanmarinskega izbora.

Kljub temu da se Slovenija letos ne bo udeležila tekmovanja za Pesem Evrovizije, pa so nastopu na znamenitem odru vse bližje še štirje Slovenci. Televizija San Marino je razkrila, da so se med 40 polfinalistov za težko pričakovani izbor uspešno uvrstili tudi Luka Basi s pesmijo Chicolo, duo Maraaya z Alu Alu in Luka Cvetičanin, ki se predstavlja z umetniškim imenom Luka, s skladbo Where It Ends.

Slednji je s skupino Booom! pred dvema letoma že stal na odru San Marina, kjer je s člani zasedbe s pesmijo Dance like this zasedel odlično 5. mesto. V polfinale pa se ni uspelo uvrstiti Alekseju Ivačiču Kolarju, bolj znanemu kot PolarAce, ki se je s svojim psičkom širši javnosti predstavil v jubilejni 10. sezoni priljubljenega šova Slovenija ima talent.

"San Marino ... Prihajava," sta po razglasitvi na svoja družbena omrežja med drugim zapisala zakonca Vovk, ki sta na Evroviziji leta 2015 že zastopala Slovenijo s pesmijo Here For You in končala na 14. mestu.

Preberi še V boj za evrovizijsko vstopnico tudi Maraaya in Luka Basi

Finale izbora ena od najmanjših držav na svetu bo 6. marca, v njem se bo za zmago potegovalo 20 nastopajočih, deset iz dveh predizborov ter deset uveljavljenih glasbenikov, ki jih izbere produkcijska ekipa. Zmagovalca pa bo določila petčlanska žirija.

Preberi še Eva Marija Puc pred nastopom na Evroviziji: Mami ves čas joče

Slovenci pa bomo letos maja imele še en razlog več za navijanje, barve Luksemburga bo namreč na Dunaju zastopala Eva Marija Puc, 20-letna glasbenica slovenskih korenin, ki je navdušila tako strokovno žirijo kot gledalce.

Spomnimo, po odločitvi EBU, da Izrael ostaja del Evrovizije, so se Slovenija, Irska, Španija, Islandija in Nizozemska odločile za bojkot. Od tekmovanja so se med drugim odmaknili tudi predlanski zmagovalec Nemo in zmagovalka iz leta 2014 Conchita Wurst.

MC King
18. 02. 2026 09.01
Dlje od terasa muzika jim ne seže.
Tinček25
18. 02. 2026 09.00
Vsi vemo zakaj se je vodstvo RTVja odločilo za bojkot Evrovizije. Ta dva Volka, ne moreta iz svoje kože.
