Štirje znani slovenski glasbeniki tik pred prebojem na Evrovizijo

Kljub temu da se Slovenija letos ne bo udeležila tekmovanja za Pesem Evrovizije, pa so nastopu na znamenitem odru vse bližje še štirje Slovenci. Televizija San Marino je razkrila, da so se med 40 polfinalistov za težko pričakovani izbor uspešno uvrstili tudi Luka Basi s pesmijo Chicolo, duo Maraaya z Alu Alu in Luka Cvetičanin, ki se predstavlja z umetniškim imenom Luka, s skladbo Where It Ends.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Maraaya NEO VISUALS

Luka Basi NEO VISUALS

BOOOM! - Luka Cvetičanin osebni arhiv izvajalca





Slednji je s skupino Booom! pred dvema letoma že stal na odru San Marina, kjer je s člani zasedbe s pesmijo Dance like this zasedel odlično 5. mesto. V polfinale pa se ni uspelo uvrstiti Alekseju Ivačiču Kolarju, bolj znanemu kot PolarAce, ki se je s svojim psičkom širši javnosti predstavil v jubilejni 10. sezoni priljubljenega šova Slovenija ima talent. "San Marino ... Prihajava," sta po razglasitvi na svoja družbena omrežja med drugim zapisala zakonca Vovk, ki sta na Evroviziji leta 2015 že zastopala Slovenijo s pesmijo Here For You in končala na 14. mestu.

Finale izbora ena od najmanjših držav na svetu bo 6. marca, v njem se bo za zmago potegovalo 20 nastopajočih, deset iz dveh predizborov ter deset uveljavljenih glasbenikov, ki jih izbere produkcijska ekipa. Zmagovalca pa bo določila petčlanska žirija.