Stjepan Hauser odšteva dneve do nastopa v zagrebški Areni.

"Moja vizija je, da je prvi del koncerta bolj klasičen, v drugi polovici pa se mi bosta pridružila orkester in pihalna sekcija ter bomo vse spodbudili k plesu," je pred začetkom svetovne turneje Upornik s čelom poleti napovedal Stjepan Hauser . Hauser je v sklopu svoje samostojne turneje doslej med drugim nastopil v Pragi, Budimpešti, Atenah, Barceloni, Madridu in Zürichu, povsod pa je polnil dvorane.

Organizatorji turneje koncert opisujejo kot vrhunski glasbeni šov, ki ga spremljajo pirotehnični scenski učinki, s katerimi Hauser spaja svoj romantični zvok in stil igranja. Koncerti v sklopu turneje vključujejo vse pesmi, ki so jih oboževalci vzljubili na njegovih prejšnjih nastopih, na njih pa združuje ritmičen retro zvok s sodobnimi svetovnimi plesnimi hiti, ki jih je objavil na nedavno izdanem albumu The Player .

Album The Player je sledil Hauserjevemu prvencu Classic iz leta 2020, ki se je povzpel na prvo mesto Billboardove lestvice klasičnih albumov. Na svojem drugem albumu je reinterpretiral latinskoameriške plesne hite, kot so Livin' la Vida Loca Rickyja Martina, Let's Get Loud Jennifer Lopez, Shakirin Waka Waka, pa tudi romantične latinskoameriške balade.

Šulić in Hauser sta v desetih letih delovanja kot 2Cellos beležila razprodane koncerte po vsem svetu in nastope na prestižnih prizoriščih, od sydneyjske opere in arene v Veroni do slovite dvorane Royal Albert Hall v Londonu. Sodelovala sta s svetovnimi glasbenimi zvezdniki, kot so Elton John, Andrea Bocelli, Steven Tyler in Zucchero. Nastopila sta tudi na velikem finalu Lige prvakov.