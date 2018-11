Stonesi 'brez filtra' na turnejo še po ZDA

The Rolling Stones bodo turnejo No Filter med aprilom in junijem prihodnje leto popeljali po ameriških stadionih.

Frontman skupine Mick Jagger je dejal, da je nastopati po ameriških stadionih vselej vznemirljivo, saj se na teh koncertih vzpostavi neverjetna energija. Kitarist Keith Richards pa je dodal, da v ZDA vselej rad nastopa zaradi izjemnega občinstva.

Napovedana turneja bo njihova prva v ZDA od leta 2015, ko so tam gostovali z Zip Code Tour. Njihovi ameriški oboževalci so jim lahko prisluhnili na festivalu Desert Trip in na dveh arenskih nastopih v Las Vegasu, izvedli so tudi dva zasebna koncerta. V preteklih dveh letih so Stonesi koncertirali zgolj po Evropi in izvedli le po 14 nastopov letno, so pisali pri reviji Rolling Stone.

Stonese je leta 1962 ustanovil nekdanji kitarist Brian Jones, skupina se je v zgodovino rocka zapisala kot ena komercialno najbolj uspešnih in najdlje delujočih zasedb. Izdala je več kot dva ducata studijskih albumov in številne kompilacije in plošče z nastopov v živo. Poleg Jaggerja in Richardsa zasedbo sestavljata še kitarist Ronnie Wood in bobnar Charlie Watts.