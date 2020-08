Stonesi odpirajo trgovino na londonski ulici Carnaby

Uradna trgovina skupine The Rolling Stones , imenovana RS No. 9 Carnaby, bo v Sohu začela delovati 9. septembra, v njej pa bodo oboževalci našli albume zasedbe, pa tudi kakšen dragocen spominek, povezan s skupino, katere zaščitni znak je iztegnjen jezik, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Predmeti so nastali v sodelovanju s priznanimi blagovnimi znamkami, kot sta Stutterheim, ki je specializirana za dežne plašče, ali pa Baccarat, ki se podpisuje pod kristalne izdelke.

Poleg klasičnih spominskih predmetov, kot so majice, priponke in plakati, bodo v trgovini na voljo tudi kosi pohištva in drugi okrasni predmeti za dom, ki bodo poosebljali okus in duha skupine. Med barvami bosta v prodajalni prevladovali rdeča in črna, pod steklenimi tlemi bodo natisnjeni teksti komadov The Rolling Stones, v garderobah pa bodo predstavljene umetnine, ki tematizirajo najboljše albume skupine.

"Soho je vselej predstavljal rock glasbo in ulica Carnaby je idealna lokacija za našo trgovino," so v izjavi za javnost zapisali Stonesi. Dodali so, da bi radi tja vnesli nekaj zgodovinskega glasbenega duha, saj se je ulica Carnaby v preteklih letih spremenila v povprečno londonsko nakupovalno ulico, še navaja Ansa.