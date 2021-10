Stonesi razkrili, da je Watts pred smrtjo posnel nekaj novih pesmi

Zapuščina legendarnega bobnarja, ki je umrl avgusta letos, živi naprej. Oboževalci so se močno razveselili informacije, da je Watts pred smrtjo posnel nekaj novih skladb, novico pa so preostal člani skupine sporočili v nedavnem intervjuju.

Charlie Watts, ki je v 81. letu umrl 24. avgusta letos, je oboževalcem pred smrtjo namenil nekaj novih pesmi. Preostali člani legendarne zasedbe Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards in Ronnie Wood, so za Los Angeles Times povedali, da je v studiu ustvarjal tik pred smrtjo.

icon-expand Charlie Watts je umrl avgusta letos. FOTO: Miro Majcen

Zaradi pandemije so bili člani zasedbe primorani na kasnejši datum prestaviti izid prihajajočega albuma, Watts pa je pred usodnim datumom delal na številnih skladbah. ''Če se zaradi pandemije ne bi vse zaprlo in ustavilo, bi mogoče dokončali to prekleto reč,'' je bil glede nastajanja novega studijskega izdelka jasen Richards.

Jagger je dodal: ''Dosti pesmi imamo posnetih, ko bo koncertne turneje konec, bomo ocenili, kako nam kaže in nadaljevali z delom.'' V besedo mu je vskočil Richards in na veselje vseh dejal: ''Naj povem samo to, da Charlie Watts še ni rekel zadnje besede!'' Oba sta se nato spomnila na pokojnega prijatelja in se strinjala, da je bil Charlie eden najbolj smešnih oseb, ki sta jih poznala: ''Še zmeraj se trudim vse skupaj dojeti v svoji glavi. Ne vem, če lahko že zbrano govorim o Charlieju. Bil je človek, ki mu slava ni bila pisana na kožo. Sovražil je to plat poklica in se nanjo tudi požvižgal.''

icon-expand The Rolling Stones FOTO: AP