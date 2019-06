Stormzy na Glastonburyju v neprebojnem jopiču

Potem, ko je grime glasbenik Stormzy jezno oddrvel svoj termin skozi svoj repertoar, je z neprebojnim jopičem dal vedeti, da je proti kriminalu z noži, ki se trenutno dogaja po britanski prestolnici, kjer je letos umrlo že 61 ljudi, nazadnje, ko so zabodli nekega 18-letnika, ki se je skril v trgovini v Shepherd’s Bushu.

Stormzy je imel jopič na sebi prvih pet pesmi, med izvajanjem skladbe First Things First pa so se na ekranih zvrstile statistike britanskih kriminalnih dejanj. Hotel je, da bi se obiskovalci Glastonburyja spomnili na pet žrtev, ki so življenja izgubile šest dni pred tem. Obenem pa je bil del njegovega nastopa tudi baletna točka, ob kateri je poudaril, da zdaj obstajajo tudi "baletni copati za vse vrste barve kože".