Stormzy se je opravičil Skunk Anansie

Britanski superzvezdnik Stormzy je pred dnevi osvojil festival Glastonbury kot prvi temnopolti glasbenik, ki je nastopil v osrednjem terminu tega festivala. Ker to ni bilo povsem res, njega pa so pač preplavila čustva, ko je tvital pred nastopom, je Skin, pevka Skunk Anansie, popravila njegovo trditev.

"Oprosti, Stormzy, a mi smo te premagali že leta 1999! 20 let nazaj! In, če smo že pri tem, sem bila jaz tudi prva temnopolta ženska. Vseeno ti želim čudovit večer. Navduši! Neverjeten si in vsi smo zelo ponosni. Pravo vprašanje pa je bilo, zakaj je trajalo 20 let," mu je pred nastopom sporočila Skin.