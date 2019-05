Strasten poljub v dežju Ines Erbus

Ekipa, ki stoji za pesmijo, se lahko pohvali z največjimi hiti Oliverja Dragojeviča, Magazina, Tony Cetinskega, Gorana Karana in mnogih drugih. Avtor glasbe je Miro Buljan , besedilo je delo Nenada Ninčevića , pod aranžma pa se je podpisal Peter Ošlaj .

''Ko sem pesem prvič slišala, sem se kar zmrazila in občutek se je ponavljal še dolgo po tem! Upam, da bodo poslušalci doživeli pesem podobno, se našli v njej in jo vzeli za svojo. Mislim da je primerna za vse generacije, tako da se že veselim odziva na nastopih.

''Videospot za omenjeno pesem smo posneli kot nek kratek film, ki prikazuje močno zgodbo samega naslova. AMBIS pomeni brezno; neskončna globino, torej BREZNO LJUBEZNI. V njem smo poskušali prikazati različna čustva, ki so zajeta v ljubezenskem odnosu. Globus videos pa so moje želje odlično preslikali v izdelek, za katerega smo porabili kar pet snemalnih dni,'' je o nastanku videospota povedala Ines, ki je na snemanju zelo uživala. ''Snemanje je bilo zelo zabavno, sproščeno in tudi adrenalinsko. Scene smo snemali v zraku, kamor smo poleteli z letalom, na hrvaškem pa smo skakali v razburkano morje.''