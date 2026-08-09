Strastna vrnitev Atlas Erotike

Hibrid med R&B-jem in futurističnim hiphopm ostaja temelj izraznega koncepta ljubljanskega tria. Sanama je prvi albumski kapitalec zasedbe Atlas Erotika izdan po šestih letih, kolikor je minilo od njihovega prvenca Svet na dlanu. Ekipa producentov in raperjev/pevcev skladno z osnovno zvočno-ritmično idejo vztraja pri srbščini. Slednja mikavne, zvedave traperske balade z izrazitim erotičnim nabojem ohranja v opojnem balkanskem pripovednem kotlu.Tako docela miren in božajoč flow, ki izteka iz vseh enajst songov, izključno dosega mlajše, (lokalno) neobremenjene glasbene konzumente. Tem Atlas Erotika - član tria je tudi naš najbolj uspešni in vsestranski producent Anže Kacafura- na delu Sanama namenjajo ravno dovolj senzibilnih odmikov med dancehall, afro-beat (Skini Jeans) in celo latino ritmike, ki pa se vseeno raje zadržijo nepretenciozen ambientalen, skorajda chill-out značaj in načeloma ne izkažejo kaj posebej več plesnih ambicij. Ples v spalnici je, saj se razumemo, nekaj povsem drugega. S slednjim, mimogrede, zamisel, da bi Atlas Erotika svoje preprosta, neposredna dvorjenja lepoticam postregli v slovenščini oz. v kranjščini dobiva malodane ciničen lesk. Vzporedno z ustaljeno R&B-jevsko mačo-nežnostjo se Atlas Erotika, nenazadnje tudi v raperskem smislu, najbolj razvnamejo v komadu Instinkt, medtem ko južni balkanski vetrič resneje prepihuje komada Dugujem in Saint-Tropez. Instantno mikaven je tudi song Glasovi. Večina ostalega gradiva (tipski je song Stimulans) ob izjemni produkcijski natančnosti in izvedbeni kakovosti resnično ustvarja le univerzalno trapersko blaženost, ki ob vseprisotnem avto-tune efektu kaj lahko postane vaša večerno-nočna ali celo-vikendaška pop obsesija.



