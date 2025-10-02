Študenti in hkrati glasbeniki: 'Se da, če se hoče. In pri nas se hoče'

Inženir lesarstva, glasbeni pedagog, inženir multimedije in dva študenta, ki sta danes ponovno sedla v predavalnice – v prostem času pa glasbeniki. To so člani skupine Jet Black Diamonds, ki v jesen vstopajo z novim zagonom. "Letos smo imeli dva tedna dopusta, tistega tapravega, ki pa to ni bil, smo ugotovili. Takrat se ti nekaj dogaja in takrat dobiš tisto inspiracijo," so povedali.

Dva od njih sta še študenta. In kot pove frontman Urban Koritnik, jima močno zavida. "Dejansko jima, ker moram napisati magistrsko in se mi je ne da. Raje bi šel spet v naslednji letnik," je povedal v smehu.

Čeprav je usklajevanje študentskega in profesionalnega življenja kdaj naporno, pa priznavata, da je tudi sproščujoče. "Prideš sem, se sprostiš in je, kot da ti dela en drug del glave, ker ustvarjaš in odkrivaš nekaj novega. Če bi imeli samo eno in če bi imeli samo drugo, bi bilo slabo. Tako da super je, odlična kombinacija," sta povedala.

Kljub uspešni karieri študij ne trpi. "Pri meni se fantje hecajo, da jemljem računalnik ves čas s seboj. Velikokrat vidijo v zaodrju, da na računalniku delam domačo nalogo za naslednji dan. To je že postala stalnica," je povedal eden od članov.

Člani skupine so sicer že pred dvema letoma spoznali, da glasba ni več le njihov hobi. "Postala je naša mala službica, popoldanski s. p. Se da, če se hoče. In pri nas se hoče," so še sklenili glasbeniki.