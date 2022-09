Študenti newyorške univerze bodo lahko obiskovali predmet o Lani Del Rey

Newyorška univerza z Inštitutom Cliva Davisa bo svojim študentom od prihodnjega meseca naprej ponujala predmet, pri katerem bodo lahko študirali glasbo Lane Del Rey. Univerza se je odločila, da bo na predmetnik uvrstila predmet, pri katerem bodo študenti preučevali pevina besedila in njihovo povezavo z družbenimi gibanji, ki se borijo za enakost pravic temnopoltih, žensk in proti nadlegovanju ter drugim zlorabam.

Predmet, ki ga bodo naslovili Topics in Recorded Music: Lana Del Rey (Tematike v glasbi Lane Del Rey) in se bo osredotočal na pesmi pevke Lane Del Rey, bo na voljo študentom newyorške univerze od 20. oktobra do 8. decembra, poučevala pa ga bo novinarka in pisateljica Kathy Iandoli.

icon-expand Lana Del Rey FOTO: Instagram

Med predavanji se bodo posvetili tudi pevkinemu odnosu do feminizma in glasbenim vplivom na 37-letno kantavtorico. "Na osmih albumih je umetnica, ki je bila šestkrat nominirana za grammyja, predstavila žalostno jedro, melanholično in baročno različico dream popa, ki je nato pomagala spremeniti in na novo odkriti zvok (in razpoloženje) mainstreamovske glasbe onkraj leta 2010," so zapisali v opisu predmeta.

Predavateljica je za Variety dejala: "Je zapletena pop zvezda, ki zelo odmeva med oboževalci, razlog pa ni njihovo občutenje do nje med poslušanjem njene glasbe, temveč kako v tem času čutijo do sebe. Spremenila je parametre baročnega popa in tako imenovanega popa žalostnih deklet, njena glasba pa je občasno kontroverzna in izzivalna. V tem mozaiku, ki ga poznamo pod imenom Lana Del Rey, ta predavanja zajemajo vse to."