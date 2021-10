Super Bowl 2022: Med polčasom se obeta hip-hop spektakel

Glasbeni oder med polčasom praznika ameriškega nogometa bodo naslednje leto zavzeli prvoligaši hip-hop scene. Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg in Dr. Dre bodo združili moči in na odru šova, ki bo potekal na športnem prizorišču SoFi Stadium v kalifornijskem Ingelwoodu, zabavali občinstvo. Dogodek se bo odvil v nedeljo, 13. februarja 2022.

Nastopajoče so te dni razkrili glavni sponzorji prireditve, skupaj z organizatorjem, ligo NFL ter glasbeno založbo Roc Nation, katere ustanovitelj je Jay-Z . Dogodek bo velika stvar tudi za mesto Los Angeles, ki bo spektakel ameriškega nogometa gostilo prvič po skoraj tridesetih letih, nastopajoči Dre, Snoop in Lamar pa prav tako prihajajo iz mesta angelov. Zadnjič se je nepozabni dogodek tam odvil leta 1993.

"Priložnost, da nastopim na Super Bowlu in da to hkrati storim na lastnem dvorišču, je eden od največjih užitkov v moji karieri," je ob razkritju nastopajočih dejal Dr. Dre in dodal: "Hvaležen sem Jay-Z-ju, založbi Roc Nation, NFL-ju in sponzorjem, kot tudi Snoop Doggu, Eminemu, Mary J. Blige in Kendricku Lamarju, ker se mi bodo pridružili na nastopu, ki bo hkrati predstavljal nepozabni kulturni trenutek."