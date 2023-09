Super Bowl 2024: ob polčasu bo oder zavzel Usher

Usher bo nasledil Rihanno in prihodnji februar v Las Vegasu nastopil ob polčasu znamenitega Super Bowla. "To je življenjska čast in končno bom nastop na Super Bowlu lahko prečrtal s svojega seznama želja. Komaj čakam, da svetu pokažem nastop, ki ga še nikoli ni videl od mene. Hvala oboževalcem in vsem, ki so omogočili, da se to uresniči. Se vidimo zelo kmalu!"

Nastop ob polčasu praznika ameriškega nogometa, znanega pod imenom Super Bowl, je nekaj posebnega za vsakega glasbenika. Priložnost stopiti na oder dogodka, ki ga po Združenih državah Amerike in svetu spremlja na milijone gledalcev, je na seznamu želja praktično vsakega ustvarjalca. Tam so že nastopili zvezdniki, kot so Michael Jackson, Lady Gaga, The Rolling Stones, Beyoncé, Madonna in Prince. Pred leti so za poklon hiphopu moči združili Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent in Mary J. Blige.