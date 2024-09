Super Bowl 2025: ob polčasu bo na oder stopil Kendrick Lamar

Eden najbolj prestižnih glasbenih nastopov v letu je zagotovo tisti med polčasom finalne tekme ameriškega nogometa, ko na oder stopijo zvezdniki in v nekaj več kot 10 minutah pokažejo in dokažejo, zakaj so bili prav oni tisti, ki jim je pripadla ta čast. Po Usherju, ki je nastopil letos, bo več milijonov gledalcev ob polčasu Super Bowla zabaval Kendrick Lamar, so sporočili organizatorji.

Ob polčasu Super Bowla 2025 bo gledalce na stadionu in na televizijskem prenosu zabaval ameriški raper Kendrick Lamar, je sporočila Državna nogometna liga, ki je organizator tekmovanja in je zadolžena tudi za izbiro nastopajočih med premorom tekme. Lamar, ki je prejel več grammyjev in tudi Pulitzerjevo nagrado, bo tako že drugič stopil na ta oder, a bo prvič nastopil kot glavni izvajalec.

Kendrick Lamar bo že drugič stopil na oder ob polčasu Super Bowla, a tokrat kot glavni nastopajoči. FOTO: Profimedia icon-expand

"Rap glasba je še vedno najbolj vplivna zvrst doslej. In tam bom, da spomnim svet, zakaj," je dejal Lamar v izjavi. "Dobili so pravega," je še dodal. Super Bowl bo 9. februarja v New Orleansu v Louisiani.

Lamar je nastopil skupaj z Dr. Drejem, Snoop Doggom, Eminemom in Mary J. Blige na Super bowlu 2022. 37-letni raper, rojen v Comptonu, je znan kot eden najbolj iznajdljivih piscev besedil v žanru hip hopa. Leta 2018 je postal prvi hip hop umetnik, ki je prejel Pulitzerjevo nagrado za glasbo.