Super Bowl 2026: polčas v znamenju Bad Bunnyja

Po tednih ugibanj, kdo bo leta 2026 nastopil na Super Bowlu, je glasbenik Bad Bunny na Instagramu razkril, da bo ta čast pripadla njemu. S sledilci je delil posnetek, ki je nastal na plaži, na njem pa portoriški raper, pevec in glasbeni producent sedi na golu.

"Kar čutim, presega mene. To je za tiste, ki so prišli pred mano. To je za moje ljudi, mojo kulturo in našo zgodovino," je ob razkritju novice za medije povedal 31-letnik, ki bo obiskovalce Super Bowla zabaval 8. februarja leta 2026 na stadionu Levi's Stadium v kalifornijskem mestu Santa Clara.

Bad Bunny je pravkar zaključil svojo razprodano rezidenco v Portoriku. Jay-Z, ki ima prek svojega podjetja Roc Nation ključno vlogo pri izbiri nastopajočega za Super Bowl, je o Bad Bunnyju, čigar pravo ime je Benito Antonio Martínez Ocasio, dejal: "Kar je Benito storil in še vedno počne za Portoriko, je resnično navdihujoče. Počaščeni smo, da ga imamo na največjem odru na svetu."

Jon Barker, podpredsednik globalne produkcije dogodkov pri NFL, je pohvalil glasbenikovo "globalno energijo in kulturno živahnost, ki opredeljujeta današnjo glasbeno sceno". "Kot eden najbolj vplivnih in predvajanih umetnikov na svetu ga njegova edinstvena sposobnost povezovanja žanrov, jezikov in občinstva uvršča med vznemirljive in naravne izbire za nastop na odru polčasa Super Bowla. Vemo, da bodo njegov dinamičen nastop in ustvarjalna vizija ter globoka povezanost z oboževalci prinesli nepozabno izkušnjo, ki jo pričakujemo od tega ikoničnega kulturnega trenutka."

Grammyjev nagrajenec je sicer v preteklosti že nastopil na Super Bowlu, in sicer kot poseben gost Shakire in Jennifer Lopez leta 2020.