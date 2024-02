Švedska dance-pop šampijonka zmaguje z odličnim glasom

Super-power pop ali EDM-pop ali dance-pop, kakor navadno imenujemo hitrostne (vsaj na pol) elektronske popevke, ima zelo hitro razpolovno dobo. Tako ali tako je znano, da aktualnost tovrstne produkcije močno variira z emšom poslušalca. A tudi če gre za mlada ali zelo mlada ušesa, kristalnost uspešnic, po katerih je znana tudi Zara Larsson, hitro stali. Švedska pop, pri šestindvajsetih že kar diva se na svojem četrtem albumu začuda uspešno upira prej podčrtani tezi. Pevkin glas je na Venus izjemen. Začenši z uvodnim, že lani izdanim hitom Can't Tame Her. Tega sicer žene ritmika (pa tudi sintetičen zvok), prevzet iz plesne zimzelenke I'm So Excited (The Pionter Sisters, 1982). Slednje pa ga v primerjavi z naslednjo, še eno odlično More Than This Was, prav vokalno postavi v rahlo nezavidljiv položaj. Album Venus naprej odkriva On My Love, song, ki zaznamuje še eno pevkino kolaboracijo z EDM ikono Davidom Guettajem. Kljub "zdrajsanemu" strukturnemu tipu – kakršen je proslavil tudi Guettajeve konkurente The Swedish Mafia – se do četrte zaporedne enote Ammunition ni prebiti posebej težko. You Love Who You Love ali aktualna uspešnica ni idejni presežek, je pa intenzivnost vokala spet tista, ki vseeno uspe zadržati pozornost. Presenetljivo kot najboljša songa na novem celournem izdelku Zare Larsson izstopita Escape in Soundtrack. Prvi je lepo oblikovan in v izzvenu prizemljen house-pop, drugi pa pravljična, a kljub temu izjemno učinkovita (pol)balada. Venus presenetljivo uspe ne-stopiti na živec.

Ocena: 3,5