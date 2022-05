Švedska Lana Del Rey razglaša popolno zatemnitev

Lykke Li je pojem pop dostojanstva. Vsi njeni songi so globoko osebno izpovedni, prepoznavno (nasneto) večglasje, ki se mu je prikupna (sicer vedno resnobna) Švedinja zavezala, pa navadno žalostne zgodbe poudari do roba obupa. Je pa zato melodika Lykkejinih komadov dosledna. Seveda je ta molovska, nikoli pa ne sega čez zmeren tempo. Malo več harmoničnega mesa je bilo na njenih začetnih treh albumih, prejšnji je izpovedno že kar malo pešal, za aktualnega pa se zdi, da pevka in avtorica z njim najavlja propad civilizacije. Lykke Li se je namreč odločila, da bo postavila spomenik ne le splošni žalosti, ampak konkretno kar lastni žalosti oziroma srčnemu gigarazočaranju, ki jo je nedavno doletelo. Se pravi, ravno ko kot Lykkejin star navijač po tiho pričakujem, da se bo punci vse bolj svetlilo in svetlikalo, nastopi album Eyeye. Ampak ta je tu z namenom. Kdor koli je pravkar postal bivši ali bivša – Lykke Li je (z novim delom) tu zato, da jo nemudoma razglasite za svojo najbolj razumevajočo frendico. Med osmimi v paketu Eyeye se zdita najbolj vitalna napeva – seveda sta tudi ta dva ortožalostinki – singlična Highway to Your Heart in 5D.

Ocena: 4