Švedska pevka Robyn o Evroviziji: To je res sramota

Švedski kantavtorici Robyn Evrovizija ni neznana. Pevka, ki prihaja iz države, od koder prihajajo ABBA, Carola Häggkvist in Loreen , ki so vsi slavili na tem največjem glasbenem tekmovanju v Evropi, pa je precej kritična do samega dogodka in tudi glasbe, ki jo tam predstavljajo izvajalci, ki v zadnjih letih sodelujejo.

"ABBA ni več del tekmovanja, zato Evrovizije zares ne gledam več," se je po smehu in premisleku odzvala pevka, nato pa nadaljvala: "Oni so bili prvi, ki so s pesmijo Waterloo naši državi prinesli zmago. To je težko premagati. Nato smo imeli Carolo, s katero sva obe z Zaro Larsson odraščali. Neverjetna umetnica. Sedaj pa to ni več za nikamor."

"Evrovizijo gledam s svojimi ameriškimi prijatelji. Eden teh je Bart, ki ima pri sebi vedno odejo, s katero si zakrije oči, saj je tako sramotno gledati vse skupaj. To je res sramota. Po koncu se počutim preveč stimulirano, ampak v slabem smislu. Iščem prave besede, s katerimi bi se izrazila. No, ni mi všeč," je bila iskrena Robyn.