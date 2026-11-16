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Glasba

Švedska pevka Robyn o Evroviziji: To je res sramota

Švedska, 16. 11. 2026 09.13 pred 25 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Robyn

Švedska pevka Robyn, ki je znana po pesmi Dancing On My Own, je nedavno delila svoje mnenje o Evroviziji. 47-letnica je bila ob tem precej kritična in je dejala, da je največje glasbeno tekmovanje v Evropi postalo sramota, konkurenca pa je zares slaba.

Švedski kantavtorici Robyn Evrovizija ni neznana. Pevka, ki prihaja iz države, od koder prihajajo ABBA, Carola Häggkvist in Loreen, ki so vsi slavili na tem največjem glasbenem tekmovanju v Evropi, pa je precej kritična do samega dogodka in tudi glasbe, ki jo tam predstavljajo izvajalci, ki v zadnjih letih sodelujejo.

Švedska pevka Robyn nad Evrovizijo ni navdušena.
Švedska pevka Robyn nad Evrovizijo ni navdušena.
FOTO: Profimedia

"ABBA ni več del tekmovanja, zato Evrovizije zares ne gledam več," se je po smehu in premisleku odzvala pevka, nato pa nadaljvala: "Oni so bili prvi, ki so s pesmijo Waterloo naši državi prinesli zmago. To je težko premagati. Nato smo imeli Carolo, s katero sva obe z Zaro Larsson odraščali. Neverjetna umetnica. Sedaj pa to ni več za nikamor."

"Evrovizijo gledam s svojimi ameriškimi prijatelji. Eden teh je Bart, ki ima pri sebi vedno odejo, s katero si zakrije oči, saj je tako sramotno gledati vse skupaj. To je res sramota. Po koncu se počutim preveč stimulirano, ampak v slabem smislu. Iščem prave besede, s katerimi bi se izrazila. No, ni mi všeč," je bila iskrena Robyn.

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Švedska je sicer ena od držav članic, ki so bile v minulih desetletjih izjemno uspešne na tem tekmovanju, njeni izvajalci pa so kar sedemkrat slavili. Evrovizija v zadnjih letih res več pozornosti kot z glasbo pritegne s političnim ozadjem, ki spremlja dogajanje. Precej burno je postalo po napadu Izraela na Gazo, ko so nekatere države članice EBU zahtevale njegovo izključitev, ker pa se organizator za to ni odločil, pa so bojkotirale tekmovanje. Med njimi je bila lani tudi Slovenija, ki pa za letos sodelovanja še ni potrdila.

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K izključitvi Izraela so januarja 2024 v odprtem pismu pozvali tudi številni glasbeniki v Evropi, poleg več kot tisoč švedskih izvajalcev, med katerimi je bila tudi Robyn, pa so bili še Fever Ray, First Aid Kit in Viagra Boys. S pozivi niso bili uspešni, Izrael pa ves čas ostaja del tekmovanja.

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Wolfman
16. 11. 2026 09.37
Tudi jaz ne brskam po smeteh!
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Hugh_Mungus
16. 11. 2026 09.23
Izrael na EUROviziji 🤡🙈
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0 0
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