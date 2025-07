Svet se poslavlja od Ozzyja Osbourna: 'Bil si največji vseh časov'

Da se Ozzy Osbourne bori z zdravstvenimi težavami, je bilo znano že nekaj let, novica o njegovi smrti pa je kljub temu pretresla glasbeni svet, ki se od velikana rock glasbe poslavlja tudi na družbenih omrežjih, kjer so se mu poklonili člani skupine Black Sabbath, številni glasbeni kolegi in oboževalci.

Ozzy Osbourne je zaslovel kot pevec skupine Black Sabbath. FOTO: Profimedia icon-expand

"Kar ne morem verjeti! Moj dragi prijatelj Ozzy je umrl le nekaj tednov za našim koncertom v parku Villa. To je tako srceparajoča novica, da ne morem najti besed. Nikoli mu ne bo enakega. Geezer, Bill in jaz smo izgubili brata," je v objavi zapisal kitarist skupine Black Sabbath Tommy Iommi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

S skupno fotografijo se je legendarnega pevca spomnil tudi Tom Morello, kitarist skupine Rage Against the Machine, ob njej pa preprosto zapisal: "Bog te blagoslovi, Ozzy."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Spomnil se ga je še en velikan glasbene scene, basist skupine The Rolling Stones Ronnie Wood, ki se je od Ozzyja poslovil z besedami: "Tako zelo sem žalosten ob novici, da je umrl Ozzy Osbourne. Kako čudovit koncert je imel na Back To The Beginning v Birminghamu."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Tako žalosten sem ob novici, da je umrl Ozzy Osbourne. Bil je moj dober prijatelj in velik pionir, ki si je zagotovil svoje mesto v svetišču rock bogov, prava legenda. Bil je tudi ena najbolj zabavnih oseb, kar sem jih kdaj srečal. Zelo ga bom pogrešal. Sharon in družini izrekam iskreno sožalje," pa je ob skupni fotografiji zapisal Elton John.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pevec Yungblud, ki je nastopal na Ozzyjevem zadnjem koncertu, ikonični glasbenik pa mu je tistega dne osebno izročil unikatni zlati križ, je na družbenem omrežju zapisal: "Ko sva se zadnjič srečala, nisem mislil, da boš tako hitro odšel, saj si bil poln življenja, tvoj smeh pa je odzvanjal v sobi. A kot je značilno za legende, oni vedno vedo stvari, ki jih drugi ne. Nikoli te ne bom pozabil – boš v vsaki noti, ki jo bom zapel, in vedno z menoj na odru. Tvoj križ okoli mojega vratu je najbolj dragocena stvar, ki jo imam. Nekoč si me vprašal, ali lahko kaj storiš zame, in kot sem povedal takrat, tako bom danes odgovoril v imenu vseh: tvoja glasba je bila dovolj. Bil si največji vseh časov."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kitarist Jack White je ob pevčevi fotografiji preprosto zapisal: "Uspelo mu je."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V objavi se ga je spomnil tudi pevec skupine Green Day Billie Joe Armstrong, ki je zapisal: "Nimam besed. Radi te imamo, Ozzy."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Princ teme