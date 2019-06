''svet se vrti, ne glede na to, kaj se dogaja meni ali vam.''

Skladba 'Se vrti (Ko si na tleh)' tako kot mnoge druge skladbe, za katerimi stoji Mate, govori o resničnih življenjskih situacijah in okoliščinah; svet se vrti ne glede na to, kaj se dogaja meni, tebi ali vam. Tudi, če stojimo na miru.

Okustični so z unikatnim glasbenim izrazom in premišljenim avtorskim pečatom v letu 2017 prevetrili slovensko glasbeno pokrajino z debitantsko skladbo 'Pri nas'. Folk-pop skladbo, ki se kiti z igrivo in svežo vokalno interpretacijo, je s svojim vokalom začinila Jadranka Juras. V lanskem letu so svojo žanrsko odprtost pokazali z reinterpretacijo slovenske klasike, Benčeve 'Ta noč je moja', v letošnjem letu pa na EMI navdušili z izvedbo skladbe 'Metulji plešejo'.