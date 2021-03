Svetovna glasbena industrija lani za 7,4 odstotka višje na račun pretočnih storitev

Vinilne plošče, ki so v zadnjih letih doživele renesanso, so zaznavale nespremenjeno rast, saj se je prodaja zvišala za 23,5 odstotka glede na leto 2019, medtem ko je prodaja CD-plošč še naprej padala, in sicer za 11,9 odstotka, je v letnem poročilu zapisalo Mednarodno združenje fonogramske industrije (IFPI). Pretočne storitve pa so zaznale 19,9-odstotno rast.

Streaming platforme, pri katerih prednjačijo Spotify, Apple in Deezer, imajo v lasti 62,1 odstotka glasbenih prihodkov na globalni ravni in približno 443 milijonov plačljivih uporabnikov, piše v poročilu.

Na lestvici najbolj prodajanih izvajalcev je južnokorejska skupina BTS, tesno pa ji sledijo Taylor Swift, Drake, The WeekndinBillie Eilish.

V storitvi sta dve skladbi presegli dva milijona pretokov, in sicer Blinding Lightskanadskega avtorja The Weeknd inDance Monkey avstralske kantavtoriceTones and I.Prva je dosegla 2,72, druga pa 2,34 milijona pretokov. Skupina BTS pa je z albumom Map of the Soul: 7kraljevala na lestvicah tako v pretočni kot fizični obliki.