Svetovne glasbene zvezde na madžarskem Sziget festivalu

Na Madžarskem do 15. avgusta poteka eden največjih glasbenih in kulturnih festivalov v Evropi, Sziget festival. Tudi letos so napovedani nastopi številnih svetovnih glasbenih zvezdnikov. Na festivalu bo v ponedeljek nastopil tudi slovenski raper Emkej.

Prvi festivalski dan v sredo je bil razprodan. Zabeležili so 95.000 obiskovalcev. Podobno številko obiskovalcev organizatorji pričakujejo tudi v petek in soboto, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. icon-expand Sziget festival FOTO: Profimedia Vrhunec prvega festivalskega dne je bil koncert angleške pevke albanskih korenin Due Lipe na glavnem odru. V petek največ zanimanja vlada za nastop belgijskega pevca Stromaea in kanadskega pop zvezdnika Justina Bieberja, ki se v madžarsko prestolnico vrača tudi marca prihodnje leto. V soboto bosta glavni atrakciji festivala, ki poteka na enem od budimpeštanskih otokov, didžej Calvin Harris in pevec Lewis Capaldi, ki prihajata s Škotske. PREBERI ŠE Na festivalu Sziget tudi do pol milijona ljudi V tri desetletja dolgi zgodovini Sziget festivala so bile vstopnice razprodane leta 2002 za koncert angleške skupine Faithless. To velja tudi za koncerte barbadoške pevke Rihanne, avstralske pevke Sie in angleške rock skupine Muse leta 2016 ter tri leta kasneje za nastop angleškega pevca Eda Sheerana. Zaradi pandemije covida-19 festivala ni bilo lani in predlani.