Svetovne pop zvezde v podporo boju za podnebje in dostopnost cepiv

Velika imena svetovne glasbene scene, od Billie Eilish do BTS, Jennifer Lopez in Eltona Johna, bodo z dobrodelnimi koncerti po vsem svetu na 24-urnem dogodku Global Citizen Live pozivala k ukrepanju proti podnebnim spremembam, za enakost pri dostopnosti do cepiv in proti revščini.

Dogodek s koncerti v New Yorku, Parizu, Lagosu, Riu Janeiru, Sydneyju, Mumbaju in drugod po svetu, ki bodo globalnemu občinstvu na voljo tudi s prenosom v živo, poteka ob začetku 76. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Kampanja oba voditelja in določevalce poziva k ukrepanju na vrhu skupine G20 prihodnji mesec in na podnebni konferenci COP26, ki bo novembra potekala v Glasgowu.

icon-expand Izvajalci na koncertnih dogodkih Global Citizen FOTO: Profimedia

Na koncertu v Centralnem parku v New Yorku bodo poleg Billie Eilish med drugim nastopili Coldplay, Jennifer Lopez, Camila Cabello, Shawn Mendes in Burna Boy, medtem ko se bodo Eltonu Johnu v Parizu pridružil Ed Sheeran, Doja Cat, Black Eyed Peas in Stormzy. Femi Kuti bo koncertiral v Nigeriji, Alok v Riu, Duran Duran in Kylie Minogue pa v Londonu. S koncerti v živo ali s posnetimi nastopi bo nastopilo še več drugih zvezdnikov, med njimi tudi Metallica in The Weeknd.

"Na šestih celinah bodo glasbeniki pomagali državljane spodbuditi, da od vlad, velikih korporacij in aktivistov zahtevajo sodelovanje v boju za zaščito planeta in izkoreninjene revščine," je organizator dogodka, gibanje Global Citizen, zapisalo v izjavi. Organizacija želi zbrati sredstva za zasaditev milijarde dreves, donacijo milijarde odmerkov cepiva proti covidu-19 najrevnejšim državam, in za obroke za 41 milijonov ljudi, ki jih pesti lakota.

icon-expand Jennifer Lopez med vajo za glasbeni spektakel v sklopu dogodka Global Citizen. Nastopila bo v New Yorku. FOTO: Profimedia

Global Citizen ali Državljan sveta je priredil že več odmevnih dobrodelnih dogodkov, med drugim Vax Live letos v Los Angelesu, kjer so glasbeniki, igralci, svetovni voditelji in druga znana imena, med njimi celo papež, pozivali in zbirali sredstva v podporo cepljenju proti covidu-19.