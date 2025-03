Svetovno nogometno prvenstvo z zvezdniškim nastopom ob polčasu tekme.

Čeprav so nastopi glasbenih zvezdnikov postali stalnica tudi na pomembnih nogometnih obračunih, se ti nikoli niso odvili v času polčasa obračuna. Finalna tekma in nastop se bosta odvila 19. julija prihodnje leto v New Jerseyju, predsednik FIFE Gianni Infantino pa je dejal, da bosta pevec skupine Coldplay Chris Martin in menedžer skupine Phil Harvey pomagala pri naboru glasbenikov za 15-minutni nastop.

"To bo zgodovinski trenutek za svetovno prvenstvo v nogometu in predstava, ki se spodobi za največji športni dogodek na svetu," je dejal Infantino in dodal, da nima nič proti, če bi eden od glasbenikov bil kanadski raper Drake. S tem se je navezal na dejstvo, da je na letošnjem Super Bowlu nastopil raper Kendrick Lamar, s katerim sta z Drakom zapletena v spor. "Lahko ustvarimo nekaj rivalstva. To je dobra ideja," je dejal predsednik FIFE.