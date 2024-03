Sveži Harpier (se) ne pustijo

OGLAS

Harpier so mlada ljubljanska indie-rockerska zasedba, v kateri so Matija T (vokal in kitara), Peter P (kitara), Darjan B (bas) in Nik J (bobni). V prvi skladbi Ne pusti, ki se hitro usede v ušesa, nam sporočajo, da gre za "povzetek trenutka, ko si rečeš dovolj, ko bi najraje stisnil pavzo in odšel, ko se življenje ne odvija v pravo smer, ko imaš dovolj trenutne situacije in čutiš, da ne spadaš več tja, kjer se nahajaš".

Sveža ljubljanska indie-rockerska zasedba Harpier predstavlja prvo pesem 'Ne pusti', za junij pa napoveduje izid prvega EP-ja s petimi skladbami. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Fantje pravijo, da pesem naznanja zaključek življenjskega obdobja in odpiranje novih obzorij, v besedilu pa je zaznati tudi samokritiko in misel ali dve o preteklih pogledih na družbo in svet. Pesem so ustvarili s producentom Matejem Gobcem, s katerim so uspešno ujeli pravo energijo, tako da jih je v imenu kvalitete zgrabila velika delovna vnema. Ideje, predlogi in konstruktivna prerekanja so kar deževali, vse skupaj pa je ustvarjanje potisnilo še za kakšno stopničko višje.

Videospot za pesem 'Ne pusti' so posneli tudi na morju, čeprav so ga snemali januarja. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

"Matej je super, snemanje prvenca kajpak ni enostavno, a nam je stvari olajšal, ob hitrem tempu pa smo vzpostavili primerno medsebojno zaupanje in podporo. To je prišlo prav ob dolgih snemalnih nočeh, ko smo na trenutke malce podvomili sami vase in v svoje sposobnosti," so povedali o sodelovanju z Gobcem. Potrudili so se tudi pri videospotu, pri katerem so sodelovali z režiserjem in snemalcem Filipom Košnikom iz 3Pi medijske produkcije in asistentom Vidom Pobegajlom, ki sta poskrbela za odličen izdelek. V njem so pokazali, da prisegajo na preprostost z veliko ljubezni do skupnega ustvarjanja in druženja. Zanimivost glede videospota pa je tudi ta, da so pričarali toplo morsko ozračje, čeprav so ga posneli sredi zime, v hladnem januarju.