Sveži uporniki iz angleške skupine Pale Waves se proti planetu Anarhija cijazijo na skirojih

Zelo drži, da vsaka generacija v najbolj kritični razvojni fazi v sekciji potrebuje svojega punk-rock ambasadorja. Bolj ko se glasbene estetike oddaljujejo od kričečih in grobih nagovorov, več izrazne mehkobe prevzemajo tudi tisti, ki po videzu sodijo med uporniške, jezne, nezadovoljne. Zasedba Pale Waves je doma v Manchestru, zveni pa presneto amerikanizirano. Njen drugi album bo še posebej nasmejal navijače pred dvema desetletjema in več popularnih Kanadčank Alanis Morissette, Avril Lavigne in pokojne Irke Dolores O’Riordanoziroma njene skupine The Cranberries. Barva glasu in način petja Heather Baron-Gracie, vodje Pale Waves, ne bi mogel biti bolj soroden izrazom omenjenih. Delo Who Am I? poleg izvorne najstniške jeze vključuje tudi marsikaj, kar štejemo med sodobne družbene težave. Pogosto so lirične polemike Pale Waves neposredne in brez metafor. V tem oziru Pale Waves spominjajo na sicer veliko bolj angažirane ter predvsem artistično nabriteAmeričane Pvris, ki jim poveljuje posebna Lynn Gunn.

Ravno na tej točki album Who Am I?prehitro postane plehek, profan, neizviren in kar pošteno dolgočasen. S seznama pesmi bi izpostavil udarno Fall to Pieces, medtem ko komadomEasy, Wish U Were Here in Run to You njihova nebogljenost ne dela usluge. Pa čeprav so po osnovnem kroju to songi, ki bi bili pravšnji za začetke ameriških filmskih sladic o srečno-nesrečnih gimnazijskih simpatijah. Album do konca degradira že skoraj smešna pro country baladaOdd Ones Out. Svež balast.

Ocena: 2