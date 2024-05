Švicar po zmagi na Evroviziji razbil stekleni pokal

OGLAS

Švicarski predstavnik Nemo, ki je zmagal na Evroviziji s pesmijo The Code, je po koncu tekmovanja doživel manjšo nezgodo, kot je priznal v pogovoru z mediji in pozneje na družbenem omrežju Instagram, je zlomil svoj stekleni pokal v obliki mikrofona, ki ga je prejel za nagrado, nato pa si je zlomil še palec na roki. Ob tem je v šali dodal, da je tako zmagal dvakrat, organizatorji pa so mu podelili nov pokal.

"Zlomil sem kodo," je zapisal ob posnetku, ki ga je delil na Instagramu, kjer je tudi pokazal polomljen stekleni pokal. "Najlepša hvala iz dna srca," je še pripisal in se zahvalil vsem, ki so glasovali zanj. "Ne boste verjeli, kaj se je pravkar zgodilo! Zlomil sem svoj pokal, nato pa še palec. Tako sem na Evroviziji v resnici zmagal dvakrat," se je pošalil v posnetku, kjer je pokazal svoja dva pokala, enega zlomljenega in novega, ki ga je dobil, ko je uničil prvotnega. Kako natančno je prišlo do tega, da se je pokal zlomil, ni povedal.