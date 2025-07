Švicarja po teksaško in Korejka po ameriško

JENNIE - Seoul City

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nekaj zelo hvaležnega in skromnega se razpleta v Jenniejinem posvetilu rodnemu mestu. Gre že za sedmi single, prevzet s spomladanskega prvega solističnega albuma članice razvpitega dekliškega kvarteta BlackPink. Album, ki ga je pevka pripravila pri – sploh za vzhodnoazijska merila – ne prav rosnih 29 letih, je uspešnica tudi v ZDA. Delo Ruby, ki je slogovno zelo raznoliko in značajsko nestanovitno, v primerjavi z nedavno predstavljenimi solo pridelki Jenniejinih najbližjih sodelavk ni zgolj lahka funky pop vaja, pač pa vsebinsko malodane progresivna kompilacija tudi resnih hiphop izstrelkov. Globalna modna ikona Jennie s Seoul City v tem okviru šele zdaj razkriva sladko malo sanjavo romantično skrivnost.

Ocena: 4,5

HERMANOS GUTIÉRREZ FT. LEOON BRIDGES - Elegantly Wasted

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Hermanos ni eden, temveč sta to dva. Drži, sta Gutiérrezova, in to Estevan in Alejandro. Švicarska brata ekvatorianskega rodu prisegata na glasbo iz westernov, iz špageti westernov. Njuni albumi so praviloma instrumentalni, nastopi pač zabavne kombinacije mehiške, španske tradicionalne glasbe, salse in milonge, pri čemer zvoki njunih akustičnih in električnih kitar (različnih vrst) sobivajo z elektronskimi generatorji, ritmičnimi mašinami, sintetizatorji ipd. Po skoraj desetletju delovanja na robu alternativne sfere imata Hermanos Gutiérrez priložnost prestopiti na večje odre. Priljubljeni ameriški super mehki R&B-jevec Leon Bridges, Teksašan, se je v pričujočem songu znašel brez problemov. Vseeno pa ni odveč pripomniti, da bi bil refren tega komada lahko bolj izrazit, saj bi, nedvomno, celota tako postala še bolj mikavna.

Ocena: 3,5

JORJA SMITH - With You

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ta čarobna 2-stepovska ritmika vokalistom omogoča prostranost kot noben drug beatovski način. With You je odlično ukrojena, saj se središčna dinamika vzpostavi šele po prvi pretečeni tretjini songa. Že prej pa Jorja Smith zapoje strumno in tudi za njene standarde navdušujoče čisto. Besedilo pesmi ostaja povprečno, toda vtis, ki ga za sabo pušča nova uspešnica londonske nu-soul grlice, močno presega začetna pričakovanja. Da sijajne vmesne, diskretne gospelovske sekvence niti ni potrebno posebej izpostavljati. With You je lahko zasanjana intimna himnica, enako kot uvod v maratonski ples.

Ocena: 4,5

BARRY CAN'T SWIM - Childhood

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prostodušno kompiliranje izvorno odigranih harmonij in številnih vzorcev, prevzetih iz kdove katerih kosov muzike, ostaja najljubše početje škotskega multiinstrumentalista. Potem ko je Barry Can't Swim (Joshua Mainnie) z albumom When Will We Land? pred dvema letoma konkuriral celo za prestižno nagrado Mercury (za najboljše glasbeno delo britanskega ali irskega porekla), je njegov pravkar pristali novi album Loner še bolj vehementna ter zato še malenkost bolj razposajena in tudi veličastna predstava. Tale Childhood odkljukava vse parametre, ki jih morate poznati ob zavoju proti galaksiji sodobne elektronske in ambientalne gradnje a la Barry Can't Swim.

Ocena: 4,5