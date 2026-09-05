Svojih 80 let bi praznoval Freddie Mercury

Svetovno slavo je Freddie Mercury dosegel kot frontman skupine Queen, ki jo je tudi ustanovil skupaj s kitaristom Brianom Mayjem in bobnarjem Rogerjem Taylorjem. Zanje je napisal tudi nekatere uspešnice, med drugim Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions in Don't Stop Me Now.

Freddie Mercury bi dopolnil 80 let. FOTO: Profimedia

Poslušalce je Mercury prepričal z energičnimi in karizmatičnimi nastopi ter prodornim glasom. Že v začetku 80. let so Queen veljali za enega največjih stadionskih rock bendov. Njihov nastop leta 1985 na koncertu Live Aid na londonskem stadionu Wembley so različni mediji označili za enega največjih v zgodovini rock glasbe. K njegovemu uspehu oziroma uspehu Queenov pa je poleg Mercuryjeve odrske prezence, velikega občutka za glasbo oziroma ritem ter siceršnjega vokalnega razpona pripomogla tudi uporaba njihovih skladb na športnih prireditvah. Kot športni himni sta bili uporabljeni pesmi We Will Rock You in We Are the Champions. Kasneje je k temu pripomogla še skladba Barcelona, ki jo je napisal za olimpijske igre leta 1992 ter posnel v duetu s špansko operno pevko Montserrat Caballe, vendar izvedbe ni dočakal, saj ga je leto pred tem prehitela smrt.

Mercury, ki je imel aids, je umrl leta 1991 pri 45 letih v Londonu za posledicami pljučnice. Da je okužen z virusom hiv, je izvedel že nekaj let pred smrtjo, a je napredovanje bolezni ohranjal v zasebnosti. Kako velik je bil njegov vpliv v glasbi, so priznali različni izvajalci, ki so ga prišteli med svoje vzornike, med njimi Lady Gaga in Robbie Williams ter zasedbi Foo Fighters in Muse. Mercury se je rodil leta 1946 kot Farrokh Bulsara na Zanzibarju v družini, ki je pripadala indijski skupnosti Parsov. Leta 1964 se je preselil v Veliko Britanijo, kjer je obiskoval šolo za umetnost ter spoznal omenjena glasbenika, s katerima je nato ustvaril eno najbolj prepoznavnih skupin v zgodovini rock glasbe. Prvenec Queen so izdali leta 1973, po frontmanovi smrti pa je leta 1995 izšel še njihov 15. studijski album Made in Heaven.