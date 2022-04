Swedish House Mafia v teh čudnih časih sploh več ne grozi

Ko artist ali športnik naznani preklic penzije, do degradacije njenega ali njegovega slovesa ni daleč. S svojim prvim pravim albumom se Swedish House Mafia, superzvezdniški didžejevski klan, vrača na točko svojega prvotnega ponika. To hkrati pomeni, da se v minulem desetletju na donosni plesno-glasbeni sceni kaj dosti vsebinskega ni zgodilo, kaj šele premaknilo na bolje ali k čemu bolj ustvarjalnemu. Nenazadnje še vedno lepo odzvanjajo vse house (in podobne) uspešnice iz devetdesetih. A slednje na vtis o delu Paradise Again presenetljivo vpliva le delno. Swedish House Mafia so si zaželeli povratka. Zavoljo omenjene artistično slepe ulice, ki zadeva tako ponudnike kot tudi konzumente, so SHM tudi po desetletju neobratovanja še vedno verodostojna valuta. Zato njihova čislana pozicija glavnih atrakcij na novo oživljenih festivalih tipa belgijski Tomorrowland in številnih podobnih ni vprašljiva. Vse, kar je v tem predvidljivem mozaiku manjkalo, je prgišče brutalnih singličnih eksplozij po vzoru Don’t You Worry Child. Gre za ekspresivno dovršen himnični hit, ki je zaznamoval vrhunec razvoja plesne elektronske godbe. Ta po analogiji rockovskih, metalskih in country mega uspešnic očitno ne bo nikoli presežen. Tudi v primeru, ha, če se SHM res inkarnirajo znova. Paradise Again je v primerjavi z večino minulih stvaritev zasedbe veliko bolj zadržana, malodane inteligentna pesmarica. Še več. EDM sploh ne prevladuje, pač pa to prej velja za bolj arhaični big-beat ali za slog, ki je pred četrt stoletja dejansko uvedel EDM (Electronic Dance Music). Prav enako sled za sabo pušča par instrumentalnih skitov ali vmesnic. Sploh pa je album vokalno zelo pisan. Namesto vzporednic z Arminom van Buurenom se ob poslušanju novih songov Swedish House Mafie kot primerljivi ponujajo producenti bolj umetelnega digi-komponiranja, kot so Poldoore, BT, Parallells ter mestoma celo uspešen pop in rock producent Paul Epworth (album Voyager, 2020), EoB ali kitarist zasedbe Radiohead (album Earth, 2020) ali pa celo zadnja predstava legendarne triphop združbe U.N.K.L.E. Paradise Again ne buta po vseh šivih, kar pa ne izključuje obetov, da bodo Swedish House Mafia tudi na svojih nastopih v letu 2022 polomili in potrgali vse, kar je pred zvočniki, iz katerih bruhajo njihovi beati. Vprašanje je le, ali se jim kaj takega še ljubi, predvsem pa ali se publiki še ljubi blazneti tako kot nekoč.

Ocena: 3,5