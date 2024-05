Symphonika on the Rock navdušila: To je večerna šola zgodovine rock'n'rolla

V Cankarjevem domu se je v soboto zgodila večerna šola zgodovine rock'n'rolla. Tako sta dveurni glasbeni šov na kratko povzamela glavna pevca široke zasedbe italijanskih glasbenikov. "V Italiji so koncerti klasične glasbe kot maša v cerkvi. Vsi mirno sedijo s prekrižanimi rokami, tam so tihi aplavzi. Potem pa jim rečemo, bemti, da ne! Vstanite, začnimo z zabavo!" sta povedala Fabio Dessi in Letizia Merlo , pevca zasedbe Symphonika on the Rock.

Slovenskemu občinstvu je koncept združevanja klasičnih glasbil in rokerskih kitar očitno zelo po godu. Predstava Symphonika on the Rock je bila v Cankarjevem domu razprodana že tretjič, v nedeljo bodo v Kopru tresli Bonifiko. "Obožujemo rock'n'roll, pa tudi klasiko, oboje združimo. Rezultat je prava zabava. Vsem se zmeša na naših koncertih. Verjetno je povsem v redu, da za koncert občinstvo obleče džins in usnje. Tako je, tako bo boljše," je prepričan pevec.

Za tak projekt so moči torej združili tako klasično izobraženi glasbeniki kot potetovirani rokerski naturščiki, v bendu namreč nihče ne viha nosu nad nikomer. "Klasične glasbenike navdihujejo rock glasbeniki in obratno. Gre za mešanico čustev in to delimo z občinstvom - vsak večer," sta še zaključila glasbenika.